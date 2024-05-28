太陽餅裡沒有太陽，但是布丁蛋糕裡面有布丁！超人氣「春上布丁蛋糕」以古早味辦桌最後一道甜點蛋糕作為主角，因為外型像布丁，所以命名為「布丁蛋糕」。這次春上布丁蛋糕特別與「統一布丁」聯名，推出全新「真の布丁蛋糕」，在布丁蛋糕裡面真的吃得到一顆完完整整的統一大布丁。



推薦閱讀：伊布甜甜圈要吃！Mister Donut伊布甜甜圈台灣首次開賣，Mister Donut皮卡丘甜甜圈、寶可夢周邊搶先看。







不管在哪裡開快閃店，都有鐵粉瘋狂搶買的「春上布丁蛋糕」，不只挑戰過眾多口味，這次特別與「統一布丁」聯名，打造期間限定口味「真の布丁蛋糕」，以原味布丁蛋糕為基底，搭配黑糖奶油餡、蛋糕屑，並且正中間嵌入一整顆統一大布丁，從正上方就能看到焦糖凍，讓人不會再說「布丁蛋糕裡面沒有布丁」。







這次春上布丁蛋糕X統一布丁聯名新品「真の布丁蛋糕」，5/29起採全預購開賣，每顆優惠價280元，可以在「春上布丁蛋糕」門市預購，還有限定7-ELEVEN門市開放預購，粉絲們可以先問樓下7-ELEVEN店長詢問有沒有開團預購，趕緊喊加一先下單。





春上布丁蛋糕X統一布丁 新品真の布丁蛋糕

販售日期：2024/05/29起，採預購制

售價：會員預購優惠價280元/顆（原價300元/顆）

販售方式：

1、春上布丁蛋糕門市預購（不參加：台北車站店、桃園高鐵店、新竹高鐵店、台中新光店、百貨快閃店）

2、7-ELEVEN門市（非全門市預購，建議先向門市詢問）



出貨時間說明：春上門市6/3起依序出貨、7-ELEVEN限定區域門市6/17起依序出貨。



詳細活動規範及供應情形，依 春上布丁蛋糕 官方公告為準。