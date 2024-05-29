玩香港先搶TTF旅展優惠！2024TTE台北國際觀光博覽會在5/31正式開幕，如果有規劃好要去哪裡旅遊的話，更是個搶優惠的最佳時間，還沒想好去哪裡玩，搶到優惠就可以直接約起來。這次窩客島幫你整理5大「香港行」優惠，無論是「香港住宿、票券、樂園行程」優惠活動，還有隱藏版美食服務「香港蛋撻代購」，玩香港真的可以說走就走。



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2024TTE台北國際觀光博覽會 香港館 優惠推薦

要飛香港玩，這次在「香港館」攤位可以一次搞定票券優惠、住宿優惠等方案，其中主推只有旅展現場才買得到的「最低43折景點門票」，包含香港海洋公園雙人套票1800元、香港海洋公園水上樂園雙人套票1100元，還有必搭必拍的「昂坪360纜車+探知館門票」雙人優惠1800元、敞篷大巴士「大嶼山路線」雙人套票500元，換算下來比買一送更划算。





此外，要搶住宿優惠，在香港館可以買到「可樂旅遊、東南旅遊、雄獅旅遊」三天兩夜方案，主打優惠「買兩晚、送一晚」省得很有感。同時再搭上近期超夯「香港蛋撻」熱潮，只要透過可樂旅遊、雄獅旅遊訂購「香港灣仔帝盛酒店」行程，還提供超夯「Bakehouse蛋撻」原價代購服務，直接免排隊、退房時現領現吃。





2024TTE台北國際觀光博覽會 可樂旅遊 玩香港優惠推薦

除了香港館主推優惠之外，在可樂旅遊攤位也有更多「玩香港」必搶優惠，其中包含近期最夯「香港迪士尼樂園路跑」限定方案，包含「冰雪奇緣探索家3公里跑」、「達菲與好友3公里跑」與「皮克斯好友5公里跑」，除了參加路跑活動、還有樂園2日門票、迪士尼探索家度假酒店住宿最低11,888元起（未稅）。



此外，在5/31開展首日12:20、6/1至6/3的14:20時段，還有加碼抽「買一送一」活動，有機會抽到香港鴨靈號幻彩詠香江航班、昂坪360標準車廂來回票，小確幸一定要跟上。





2024TTE台北國際觀光博覽會 易飛旅遊 玩香港優惠推薦

超夯「香港迪士尼樂園路跑」方案，在易飛旅遊攤位同步推出限定套組，其中包含機加酒3天/4天選擇，除了冰雪奇緣探索家3公里跑、達菲與好友3公里跑、皮克斯好友5公里跑及漫威超級英雄10公里跑活動之外，其中還包含港澳上網卡、香港八達通卡、限量折疊旅行包及兒童出遊套組，每人價格為14,988元起，旅展現場享第二人優惠2,000元，帶大小朋友都能飛香港玩一波。





2024TTE台北國際觀光博覽會 活動資訊

活動時間：2024/05/31(五) 至 2024/06/03(一)

活動地點：台北世貿一館（110台北市信義區信義路五段5號）



香港攤位資訊：

香港館：攤位編號D201

可樂旅遊：攤位編號D136、D236、D336

易飛旅遊：攤位編號D316