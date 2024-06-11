「福生果汁店」創立於1962年，位於左營海軍基地的西陵街上。據聞民國60年至80年，街道兩側高達數十家西服與軍用品店共存的盛況，同時戲院密度也很高，故昔日阿兵哥放假總往此尋樂；開業超過一甲子的「福生果汁店」自然見證過西陵街最風光的一面，而沁涼又營養的果汁亦是無數老兵共同的沁涼記憶。
外地人初次來到「福生果汁店」難免心生困惑，因為店面不見店名，而是「天台Street Juice」。原來是2013年周杰倫在此拍攝電影《天台》時，不慎毀損舊有招牌，老闆索性直接沿用電影場景的招牌。此外，電影《六弄咖啡館》也有來「福生果汁店」取景。
菜單除了數款蔬果汁，也有供應番茄沾醬切盤及烤吐司。而「福生果汁店」所有事物，包含招呼客人、備料、調製果汁及清洗杯盤等皆由年邁的老闆娘親力親為。可惜的是， 早年開業時訂製、印有老闆兄弟姓名「福生福輝」的玻璃杯，於疫情三級警戒期間全送給鄰居，如今使用的杯具皆為解禁後所採購。
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「福生果汁店」的綜合果汁新鮮營養，內含香蕉、蘋果、檸檬、鳳梨、香瓜、木瓜等七種水果，且只要一枚五十圓硬幣，即可兌換營養滿分的綜合果汁；縱使西陵街風光不再，然而「福生果汁店」老闆娘一甲子如一日，依舊堅守於此，為上門的客人獻上最新鮮的滋味。
福生果汁店推薦
綜合果汁
福生果汁店店家資訊
地址：高雄市左營區西陵街116號
電話：07-587-5707