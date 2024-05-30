誰再說不敢喝杏仁奶！近年咖啡控超夯「植物奶咖啡」喝法，把鮮奶換成燕麥奶、豆奶等，即使不喝牛奶、即使乳糖不耐症也能大喝拿鐵。這次民生社區「GABEE.咖啡店」特別攜手「優源好食」杏仁飲，用杏仁奶打造兩款專屬特調，不只咖啡控喝爆、平常不敢喝杏仁奶也能挑戰。



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咖啡控現在在許多咖啡廳，都能看到拿鐵鮮奶換成「燕麥奶、植物奶」的選擇，但在歐美國家，則更常使用「杏仁奶」加進拿鐵咖啡裡，為了讓咖啡控喝到更多不同風味，「GABEE.咖啡店」冠軍咖啡師林東源特別設計兩款「杏仁奶咖啡特調」杏仁雲朵咖啡、蜜桃杏仁奶咖啡，選用優源好食的常溫「杏仁奶」，喝得到杏仁顆粒、喝得到杏核仁的滑順口感。





其中「杏仁雲朵咖啡」特別將咖啡打入空氣變成綿密質地，倒入杏仁奶基底中，如同Dirty Coffee的概念，上層咖啡緩滿與下層的杏仁奶融合，讓人隨著時間喝到不同的風味、口感。另一款「蜜桃杏仁奶咖啡」則在咖啡、杏仁奶之外，再以桃子果醬打入氮氣變成泡沫，覆蓋在咖啡上，讓人喝得到清爽、酸甜的水果香氣，與淡淡的杏仁味結合，是推薦初心者挑戰杏仁咖啡的入門款。





本次GABEE.咖啡店與優源好食合作的兩款限定飲品「杏仁雲朵咖啡、蜜桃杏仁奶咖啡」自即日起至9/30期間限定，只在「GABEE.咖啡店」獨家開賣，此外，在活動期間內只要點杏仁咖啡聯名特調，並打卡分享，就有機會獲得優源好食原粒研磨杏仁飲6入，每日限量3名，讓咖啡控也能自己在家調「杏仁奶咖啡」。





GABEE. 咖啡店

地址：台北市松山區民生東路三段113巷21號

電話：02-2713-8772



GABEE. 咖啡店X優源好食

活動期間：2024/05/29-09/30

限定品項：

杏仁雲朵咖啡：180元/杯

蜜桃杏仁奶咖啡：220元/杯



活動內容：活動期間內只要點杏仁咖啡聯名特調，並打卡分享，就有機會獲得優源好食原粒研磨杏仁飲6入，每日限量3名。



詳細活動規範及供應情形，依 GABEE. 咖啡店 官方公告為準。