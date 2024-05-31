不用跑台南！板橋溫體牛肉湯「犢饗溫體牛」近期在IG上爆紅，這邊不僅全品項使用台灣溫體牛，這邊還會在餐廳旁每日現宰分切溫體牛，絕對是最新鮮的滋味。如果說大家有機會來這邊，有機會遇到這碗隱藏版菜單「胭脂牛肉湯」也別錯過，限量販售、錯過就沒有了。





不用跑台南也可以吃到超新鮮的溫體牛肉湯！新北板橋「犢饗溫體牛」位在捷運新埔站附近，步行約7分鐘即可抵達。餐廳位置在巷弄內，請大家不用懷疑Google Map，跟著地圖走過去就對了；只要用餐時間前往，一到附近就能看到店內滿滿人潮；不過近期店家改用發放號碼牌的方式，建議大家可以提前領取，才不會等候過久。





「犢饗溫體牛」原先僅是專做北部溫體牛批發的生意，是由第三代的老闆接手後，才開始在旁邊一起經營餐廳；老闆說，一開始只是因為想邀請親朋好友來作客，才一時興起開始經營，不知不覺生意越來越好，到現在又多了好幾張桌子。



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就如老闆所說，「犢饗溫體牛」店內不是走網美拍照風格路線，而是種回到家裡附近小吃攤的溫馨感；不過座位區的另外一面，是老闆每日從市場載回牛肉處理的地方，整個環境潔白的區域，十分的乾淨衛生，並可以感受到老闆的用心。​​​​





接著説到餐點的部分，「犢饗溫體牛」主打店內一率使用台灣溫體牛，最重要的湯頭更是老闆每天親自熬煮，選用自家的牛大骨與大量蔬菜燉煮，清甜滋味帶有牛肉的甘甜，喝起來相當溫潤爽口，搭配新鮮的溫體牛，喝過一碗絕對讓人意猶未盡。





板橋溫體牛肉湯 犢饗溫體牛

這邊的牛肉湯還有分成兩種，一種是基本的「溫體牛肉湯」，另一種則是隱藏版菜單「胭脂牛肉湯」；前者是全時段供應，肉質吃起來軟嫩順口，整體份量十分過癮，後者則是加上生蛋黃與選用油花更豐富的部位，軟嫩之餘還帶點口感，老饕可別錯過這一味。來這邊這碗也是必點！「牛滷飯」滿滿的白飯鋪上鹹香濃郁的滷牛肉，份量對男生來說也相當足夠。菜單上還有不少主食類選擇，包含「紅酒燉牛肉飯」、「咖哩牛肉飯」等，也都有許多網友推薦。此外，如果想來點配菜，可以選擇「特色小菜類」。其中最推薦「香辣牛大骨」，牛骨髓的鮮甜配上辛香料調味，吃起來超過癮。如果喜歡內臟的朋友，也可以選擇牛雜、牛腰與牛尾等，比較少見的「牛奶」則是牛的胸部，吃起來帶點牛奶味，不過牛味本身比較重，大家可以先點一些一起嚐鮮看看。

地址：新北市板橋區民有街15巷9號

營業時間：一二四五六日 17:30 ~ 22:00（週三公休）

板橋溫體牛肉湯 犢饗溫體牛 推薦品項

推薦品項：胭脂牛肉湯（每日限量）、牛滷飯、香辣牛大骨、川燙牛奶