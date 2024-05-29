來去全家微醺一下！為了迎戰炎炎夏日，全家今年夏日跨界和日本人氣CHOYA梅酒聯名，祭出全新無酒精版「CHOYA梅子酷繽沙」，微酸果香消暑又開胃，更加碼推出CHOYA至極梅酒加價購組合優惠，整瓶梅酒倒進去升級成大人版微醺特調，喝完一杯還想再來一杯。
首次和日本人氣梅酒品牌「CHOYA蝶矢」聯名的全家，將明星商品酷繽沙必成CHOYA梅酒經典風味，嚴選頂級南高梅特調無酒精雞尾酒基底冰沙，淡淡微酸的梅子冰沙、果汁再搭上些許蘋果丁，是小朋友都愛的酸甜冰沙。於6/25前購買還可享「The CHOYA至極梅酒」解憂合購價119元，大人系調酒酷繽沙下班喝一杯超紓壓。
另外，也同步和大戶屋推出私款日系鮮食，酸甜開胃「大口雞肉燴黑醋飯糰」、大戶屋招牌鹽麴醬醃製的「大口鹽麴烤豚飯糰」、獨門醬汁拌炒「日式烏龍拌麵」，以及甜而不膩又帶有豐富口感的「日式蕨餅紅豆三明治」，多款正宗日式料理在樓下全家就能吃到。
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全家 CHOYA至極梅酒
售價：75元
優惠：06/25前搭購The CHOYA梅子酷繽沙，享解憂合購價119元。
全家 CHOYA梅子酷繽沙（無酒精）
售價：65元
優惠：06/25前享會員嚐鮮價59元；搭購The CHOYA至極梅酒，享解憂合購價119元。
全家、大戶屋聯名新品
雞肉什錦燴黑醋 62元
大口鹽麴烤豚飯糰 62元
日式烏龍拌麵（06/05開賣）109元
日式蕨餅紅豆三明治 65元
以上聯名款，06/25前搭購御茶園冰釀麥萃麥茶、麥萃麥茶省10元。
黑醋醬海藻雞肉大沙拉（全+1社群電商販售）
售價：165元
販售通路：全+1社群限定販售，團購價兩件310元。各店舖6/3-6/7開團，6/19到店。