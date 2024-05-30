終於又等到超商哈根達斯半價優惠！在7-ELEVEN、全家同步預告，於6/12起推出5天限定「哈根達斯買3送3」限定優惠，在指定超商通路分別可享「哈根達斯迷你杯」或是「哈根達斯雪糕」買3送3，冰品控趁機衝小七、衝全家掃貨。
推薦閱讀：必勝客聯名庫洛魔法使！必勝客庫洛魔法使披薩新品網友瘋傳，新品「夢之鑰匙芝心比薩、小可包」封印解除。
這次超商哈根達斯優惠，於6/12-6/16快閃5天進行，在7-ELEVEN、全家便利商店分別有不同的優惠品項，活動期間內，在7-ELEVEN推出「哈根達斯迷你杯」任選口味買3送3，而全家則是「哈根達斯雪糕」買3送3，指定口味包含「巧克力脆杏仁雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕」，以及新口味「香草藍莓馬卡龍脆皮雪糕」等11款口味都可享有買3送3，相當於5折優惠、一定要先搶。
除了買3送3之外，近期在7-ELEVEN超夯的「日本哈根達斯限定口味」，這次又有新品，除了人氣超高的珈琲物語、濃厚牛乳，以及2024最新「杏仁焦糖餅乾、提拉米蘇起司」以及「焦糖皇室奶茶冰淇淋、豆奶香蕉巧克冰淇淋」之外，這次再推出一款季節限定「草莓巧克力冰淇淋」把哈根達斯最夯口味結合，兩個願望一次滿足。
7-ELEVEN 哈根達斯冰品優惠
活動期間：2024/6/12-6/16
活動內容：「哈根達斯迷你杯」任選口味買3送3
全家 哈根達斯冰品優惠
活動期間：2024/6/12-6/16
活動內容：「哈根達斯雪糕」指定口味買3送3，包含巧克力脆杏仁雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、香草藍莓馬卡龍脆皮雪糕，共11款口味。
7-ELEVEN 哈根達斯日本限定迷你杯
售價：149/杯（不參加買3送3優惠）
詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN、全家 官方公告為準。