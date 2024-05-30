黃仁勳的美食地圖！輝達NVIDIA共同創辦人暨執行長，人稱「AI教父」黃仁勳，回台灣的一舉一動都備受關注。因為黃仁勳不只是身價破億的執行長，也是個懂吃的老饕，不僅與林百里、張忠謀一起私廚聚餐，還直接「續攤」逛起寧夏夜市，造訪的攤位、吃過的餐廳通通上熱搜，近日「黃仁勳吃什麼、黃仁勳台北美食地圖」更成為熱門關鍵字，窩客島整理出13間「黃仁勳台北美食地圖」，吃貨通通跟著吃一輪。







黃仁勳2023、2024年多次來台，每次行程都備受關注，盤點黃仁勳來台灣吃過的美食、餐廳，除了最愛「夜市美食」吃寧夏夜市蚵仔煎、吃豆花、買水果，還有庶民美食「豬腳飯」也吃過富霸王豬腳、五燈獎豬腳滷肉飯，適合聚餐的「私廚」更有春韭、二訪「鄒記食舖」，從平民小吃到超難訂位私廚料理，都先筆記。







黃仁勳台北松山區美食

近日科技大老聚餐餐廳「鄒記食舖」絕對是熱搜第一，鄒記食舖主打浙江菜，原先就是「台北三大預約困難私廚」之一，黃仁勳是二度造訪這間餐廳，更讓人搶破頭也想吃到。此外，小巨蛋周邊的川菜館「花娘小館」、以及南京復興的「犂園湯包」，原先就是人氣名店，現在更是熱搜餐廳。





▲圖片來源：上圖「挑食女子的食攝人生」、下圖「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享之文章。

黃仁勳台北大同區美食

超愛逛夜市的黃仁勳，就連吃飽飯也要拉著林百里、張忠謀一起「續攤」深夜逛寧夏夜市，網友狂推必吃的「圓環邊蚵仔煎」、寧夏夜市中間攤販「詹記水果」，以及國內外觀光客到寧夏夜市一定會吃的「豆花莊」，人氣店家黃仁勳通通有踩點。





▲圖片來源：上圖「涵的足跡~走遍天涯」、下圖「算命的說我很愛吃」於窩客島分享之文章。



黃仁勳台北中山區美食

松江南京捷運站周遭的排隊名店「富霸王豬腳」，在黃仁勳造訪之後人潮更是爆滿，此外也順路去松江南京上班族必買、必逛的「譽展蜜餞行」買蜜餞，行程很在地、很內行。中山區晴光商圈的私廚「春韭」台菜餐廳，更是一定要吃過超療癒黃金雞湯才算懂吃。





▲圖片來源：上圖「專業噗嚨共Miso吃走」、下圖「算命的說我很愛吃」於窩客島分享之文章。



不只如此，黃仁勳也造訪過三重「五燈獎豬腳滷肉飯」大吃豬腳飯，內湖「牛耳精緻麵館」吃牛肉麵，還有臨江街通化夜市的「冰世界雪花冰 Ice World」，以及中正紀念堂站附近的「聚聚」台灣菜無菜單料理，通通在黃仁勳造訪過的「台北美食地圖」中，懂吃的吃貨也手刀跟上。





▲圖片來源：上圖「Jun」、下圖「Cindy - Food Makes Me Happy」於窩客島分享之文章。





黃仁勳台北美食地圖13間

犂園湯包館

地址：台北市松山區南京東路三段256巷24號

電話： 02-2721-5532



花娘小館

地址：台北市松山區敦化北路165巷9號1樓

電話：02-2718-4469



鄒記食舖

地址：台北市松山區復興北路313巷43號

電話：02-2546-5980



圓環邊蚵仔煎

地址：台北市大同區寧夏路46號

電話：02-2558-0198



豆花莊

地址：台北市大同區寧夏路49號

電話：02-2550-6898



詹記水果

地址：台北市大同區寧夏路27號

電話：0921-815-363



富霸王豬腳

地址：台北市中山區南京東路二段115巷20號

電話：02-2507-1918



譽展蜜餞行

地址：台北市中山區四平街72號

電話：02-2506-2035



春韭 晴光店

地址：台北市中山區中山北路二段183巷1-5號

電話：02-2593-0155



牛耳精緻麵館

地址：台北市內湖區內湖路一段323巷16弄2號

電話：02-8797-3200



聚聚

地址：台北市中正區重慶南路二段92號

電話：02-2309-6999



冰世界雪花冰 Ice World

地址：台北市大安區臨江街65號

電話：0933-039-623



五燈獎豬腳滷肉飯

地址：新北市三重區自強路一段119號

電話：02-2984-3029