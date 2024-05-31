搶優惠就是要等線上旅展！台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店為了讓優惠變的更超值，自即日起至6/9推出「線上旅展」，其中，人氣餐券優惠最低43折起、住宿券下殺38折，並加碼每日限量五間可升等「尊貴客房」，住宿期間更可享用酒店健身中心、富比士評選最佳戶外高空泳池等線上旅展消費滿10,000元，再享「大廳酒吧單人酌酒小食及軟性飲品一份」抽獎機會。







飯店控必搶的「豪華客房雙人住宿券」下殺38折，每張7,200元。訂房入住，再享每日限量五間可升等「尊貴客房」，賓客於炎炎夏日悠遊信義區心臟地帶、飽覽台北101景觀天際線，不論是親子同樂或者周末小旅行，皆是樂活享受。





台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店LA FARFALLA義式餐廳每週五、六、日限時供應的肉食主義現切牛排吃到飽下午餐，於下午茶時段，現切牛排、啤酒雞與豬肋排等肉類佳餚無限享用，因而受到眾多賓客喜愛，每到旅展期間便引起搶購熱潮，今年線上旅展以1,599元，相當於67折優惠，推出「肉食主義現切牛排吃到飽下午餐雙人餐券」，絕對是肉食主義者的最佳首選。





還有LA FARFALLA義式餐廳首度推出的「商業午餐單人美食券」，以43折、每張799元的優惠，與The Terrace大廳酒吧的「艾麗犇犇單人美食券」，可享台式紅燒牛肉麵或紐西蘭牛肉漢堡擇一，每張499元，共同滿足信義區上班族的午休時光。而The Terrace大廳酒吧也以47折優惠，推出週一至週五「2H雙人暢飲券」，酒水暢飲同時還加贈一份小點，只要1,299元。



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LA FARFALLA 義式餐廳 商業午餐單人美食券

原價：NT$1,980

優惠價：NT$799

折扣：43折

有效期限：2024/11/30



LA FARFALLA義式餐廳肉食主義現切牛排吃到飽下午餐雙人券

原價：NT$2,376

優惠價：NT$1,599

折扣：67折

有效期限：2024/11/30



THE TERRACE週一~週五艾麗犇犇單人美食券(台式紅燒牛肉麵 OR 紐西蘭牛肉漢堡 (擇一))

原價：NT$902

優惠價：NT$499

折扣：5折

有效期限：2024/11/30



The Terrace大廳酒吧週一至週五 2H雙人暢飲券、加贈一份小點

原價：NT$2,726

優惠價：NT$1,299

折扣：47折

有效期限：2024/11/30



台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店線上旅展

販售日期：即日起至2024/06/09

付款方式：僅接受網路線上刷卡

取票方式：電子票券、以及7-ELEVEN ibon取票(需自付取票手續費15元/張)

購物網址： https://reurl.cc/0vmoGk

