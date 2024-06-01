玩泰國不只免簽延長，還有買一送一要先搶！夏天許多人都飛東南亞、來個小度假之旅，2024TTF台北旅在「泰國觀光局」攤位、以及各間旅行社都針對「泰國行程」推出超狂優惠，不只看準假期的出遊人潮，也趁著「泰國免簽延長」話題，剩下簽證費去泰國爽玩一波。



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近期泰國宣布，台灣人到泰國免簽期間延長至5/11-11/11，台灣旅客入境泰國可以停留30天享免簽證，並起從6月起入境泰國，免簽可以停留長達60天。暑假飛泰國玩可以直接先省下1200元簽證費用，成為許多人近期飛東南亞度假的首選。此外，5/31-6/2於台北世貿登場的2024TTF台北旅展，除了在「泰國觀光局」攤位之外，多間旅行社也同步推出泰國相關優惠方案，搶優惠真的要衝現場。





泰國觀光局今年邀請東南旅行社、開新旅行社、山富旅行社、品冠旅行社、天海旅行社、KKday酷遊天旅行社、Air Asia亞洲航空，共同推廣泰國觀光行程，並且同步推出專屬優惠活動，其中，只要旅展期間在7家攤位內旅行社訂購泰國產品，前700名每人可獲得一張泰國網卡，並有機會抽中泰越捷機票。





此外，於泰國觀光局「KKday攤位」現場報名可享現折5% 優惠，現場購買水上市場、大城、北碧府行程享「兩人同行、一人免費」買一送一優惠。KKday也加碼現場消費滿額折扣「滿3,000元折250元、滿4,000元折400元」，無論買度假住宿、特色行程、便利服務等通通省起來。





如果要走「普吉島度假」行程，也能在「燦星旅遊」攤位搶到優惠小確幸，燦星在TTF旅展主推「普吉島親子三樂園5日」行程方案，最低26,900元起，第二人折2,000元。此外還有「54321起去普吉6日」五星酒店＋Villa一口價19,900元。易遊網線上旅展也祭出「泰國5日團免費升等五星飯店」每人含稅16,900元起、「曼谷中央碼頭智選假日套房酒店」下殺52折、每晚含稅1,660元起，想飛泰國就先搶。







2024TTF台北旅展 泰國行程優惠整理

KKday酷遊天旅行社：現場報名可享現折5% 優惠；現場購買水上市場、大城、北碧府行程，兩人同行，可享一人免費。現場消費滿額折扣「滿3,000元折250元、滿4,000元折400元」。



燦星旅遊：「普吉島親子三樂園5日」行程方案，最低26,900元起，第二人折2,000元。「54321起去普吉6日」五星酒店＋Villa一口價19,900元。



易遊網：「泰國5日團免費升等五星飯店」每人含稅16,900元起、「曼谷中央碼頭智選假日套房酒店」下殺52折、每晚含稅1,660元起。



山富旅行社：現場報名優惠NT$ 1,000，再贈送一張網卡。

天海旅行社：旅展期間報名，贈送一張網卡。

品冠旅行社：現場贈送一張網卡；報名普吉行程，贈送一張網卡、防水袋；報名蘇梅島行程，贈送一張網卡、晚餐卷。

亞洲航空公司：旅展期間托運行李30 kg可享 6折優惠，新用戶註冊Move App 可享機票現折NT$ 200，數量有限。