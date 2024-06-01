雲林縣政府於5/31在縣府親民空間隆重舉辦「雲林100碗·呷飽擱呷巧」計畫的啟動記者會。此活動不僅有來自全縣各地的商圈美食業者共襄盛舉，還有青年餐廳主廚們帶來的拿手好菜，讓在場的每一位嘉賓都能夠一飽口福。此計畫的核心目的在於將雲林的百大美食推向全國舞台，並特別輔導15家青年餐廳，加速他們的成長與知名度。





雲林縣的豐富農產不僅為縣內帶來了無數的美食，從在地小吃到百年老店，種類繁多，吸引了無數美食愛好者。縣長張麗善指出，透過此次活動，將利用現代科技如google map整合雲林各地美食資訊，使遊客能更便捷地尋找到想要的美食。此外，許多青年返鄉創業選擇餐飲業，他們用創意和熱情將餐飲服務提升到新的文化層次。





雲林建設處李俊興處長表示，「雲林100碗」網路票選活動和「雲青珍饌·雲林青年人的店」兩大行動。這兩項活動旨在挖掘並提升具有潛力的青年餐廳，將他們培養成雲林餐飲界的新星。所有在地的美食業者都可以自由報名參加，透過這樣的機會，雲林的美食將能更廣為人知。





並且在活動現場也充滿了地道的美食氛圍，多達數十道特色美食讓來賓嚐鮮，從口湖的甘苦人料理到斗南的馬鈴薯滷肉飯，各式各樣的美食都讓人垂涎三尺。此外，還有雲青代表組成的「回青樂團」獻上動人的演唱，為在地青年呼籲返鄉創業，共同為雲林的繁榮盡一份力。



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雲林100碗 網路票選活動

報名時間：6月1日至6月30日，歡迎雲林縣內擁有固定營業場所的餐廳、小吃攤及糕點店參加。

票選時間：7月1日至7月31日進行網路票選。

結果公告：8月12日將公布票選結果。

獎項設置：參與票選活動有機會獲得iPhone、超商禮券等豐富獎品。



雲青珍饌·雲林青年人的店 徵選活動

報名時間：6月1日至6月30日，開放給雲林縣青年餐廳業者報名參加。

甄選日期：7月31日將選出15家具有特色的在地餐廳。

輔導內容：為入選店家提供餐桌視覺設計、菜色創新、服務流程及場域布置優化等方面的專業輔導。

行銷支援：為入選的餐廳拍攝專題影片，進行宣傳推廣。



雲林100碗、雲青珍饌·雲林青年人的店相關參與方式與詳細資訊

請透過網路搜索「雲林100碗」參加活動。如有任何活動相關問題，可聯絡建設處工商發展科，電話：05-5522172。