台北人可以很簡單放鬆一下，端午連假誰說一定要出台北！北投麗禧溫泉酒店為了讓台北人多一個理由留在台北走走、也希望有更多旅客認識北投麗禧溫泉酒店，特別在端午連假期間6/8至6月/10推出一泊一食住房專案價14,000元，加碼送龍年限定艾草香包及粽子造型的抹茶豆沙酥等迎賓小禮，在台北過端午也可以很有過節感。
北投麗禧溫泉酒店表示，因應端午連假特別為入住貴賓送上龍年限定艾草香包，融合艾草與菖蒲的傳統元素，應景之餘更代表北投麗禧敬祝每一位貴賓平安健康的誠摯祝福。此外，北投麗禧亦響應端午吃粽文化，活動期間入住即贈甜點主廚李俊儀特製純手工粽子造型「抹茶豆沙酥」，每顆皆由手工捏製而成，模擬精巧可愛的粽子外型，特別選用宇治抹茶製成香酥餅皮，內層以綿密香甜的豆沙內餡拌入烘烤熟香的松子增添口感，最後以麵線替代粽繩打結裝點，一口咬下香甜豆沙內餡，伴隨著淡雅的抹茶香氣，佐以北投麗禧為住客精選的梨山紅茶，感受饒富趣味的端午時光。
並且，即日起預訂北投麗禧「一泊一食」住宿專案，入住15坪雅緻山景客房，獨享房內冷熱雙湯池以及私人陽台，還可使用挑高9米的露天風呂大眾湯，體驗純淨白磺泉禮讚，隔日再享用豐盛麗禧晨之光早餐，專案平日售價14,000元起，假日15,400元起。
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北投麗禧溫泉酒店
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