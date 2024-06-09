阿米搶收藏！英國第一抗菌品牌「Savlon 沙威隆」，這次跨界和宇宙明星BT21聯名，將沐浴乳、洗手慕絲、抗菌濕巾等包裝換成可可愛愛的宇宙明星設計，不僅守護阿米，再加碼推出限定組合，只要買就送BT21束口袋、擦手巾，七款角色隨機出貨，讓阿米們買一大箱囤貨，只為了全套收集到。





宇宙明星BT21這次化身可愛的洗沐用品，首推必買的BT21抗菌保濕沐浴乳，包裝上有宇宙明星BT21俏皮模樣，讓人在沐浴的同時也能被萌到。沐浴乳本身以歐盟認可的ICP專業抗菌成份為基底，再添加專櫃級玻尿酸、Ⅲ型神經醯胺、PCA三重保濕因子，讓人洗澡順便保濕。有單罐沐浴乳設計，共有4款造型，分別搭上白茶、鳶尾花、海洋、茶樹4款香味，淡雅清爽的香氣每天換一個沐浴、天天都有好心情。





另外，阿米一定要搶的「BT21舒心香浴組」，則是有茶樹香和海洋香兩款清爽的香味可選，每個組合中都附贈BT21大頭造型束口袋，KOYA、RJ、SHOOKY 、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY七款角色隨機出貨，但紙盒是透明的，若在實體門市購買阿米可以看準喜愛角色放進購物籃中。







而近年來養成的洗手日常，沙威隆也幫大家準備BT21聯名款抗菌洗手慕斯「BT21快樂潔手組」，使用溫和親膚配方之外，也額外添加薄荷、雪松、檸檬草薰衣草、欖香脂精油，淡淡草本清香超紓壓，瓶身壓頭設計是快速出微米泡泡，方便大家洗手。每一款抗菌洗手慕斯則是附贈BT21造型擦手巾，掛在洗手台邊在日常中帶給阿米滿滿療癒感。





沙威隆、BT21聯名商品資訊

1、BT21舒心香浴組(海洋) 279元(市值439元)

內容物：850g沐浴乳+600g補充包+BT21造型束口袋x1(七款隨機出貨)/組。



2、BT21舒心香浴組(茶樹) 279元(市值439元)

內容物：850g沐浴乳+600g補充包+BT21造型束口袋x1(七款隨機出貨)/組。



3、BT21快樂潔手組 288元(市值439元)

內容物：350mL洗手慕斯+700mL補充瓶+BT21造型擦手巾x1(七款隨機出貨)/組



4、BT21清爽潔膚抗菌濕巾 29元（於7-11與全家獨家販售中）

5、BT21迷你抗菌濕巾4入 59元（於7-11與全家獨家販售中）



各通路開賣時間

5/17起：康是美通路搶先販售

6月起：屈臣氏、寶雅、家樂福、大潤發、沙威隆官網、momo陸續上架販售。

注意事項：實際開賣時間視各通路檔期為主。