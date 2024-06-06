永和火鍋控終於等到「萬客什鍋」！從台中一號店開幕就紅遍全台的「萬客什鍋」，以台式火鍋為主打，推出超炫火焰秀「萬客燒酒雞鍋」、清甜又微辣的「剝皮辣椒烏骨雞鍋」等招牌火鍋，擄獲一票火鍋控的胃，至今都還是沒訂位就吃不到的人氣火鍋店。如今，確定將首度進軍新北地區，預計6月中下旬插旗永和中正路，屆時開幕勢必會在中永和地區掀起熱潮。
創始店在台中的萬客什鍋，近年北上到台北開設兩間分店，每一間分店都一位難求，可見其人氣。這次，新北一號店將插旗永和中正路，為中永和火鍋控帶來招牌台式火鍋。首推必點「萬客燒酒雞鍋」，將19度料理米酒倒入鍋底中，於桌邊展演精彩火焰秀，可以選擇保留甜度的全燒或微醺的半燒，兩種濃度任君挑。
也特別推薦以麻油、烏骨雞爆炒為基底系列，加入大量大蒜熬煮的「爆炒蒜頭蛤蠣烏骨雞鍋」；也有帶有些微辣感的「剝皮辣椒烏骨雞鍋」；又或是台灣手路菜變奏版「魷魚螺肉蒜烏骨雞鍋」，各種台式火鍋都是老饕必嚐的。目前永和中正店開幕日期尚未確定，但可以預測的是營業時間應該會延續一貫的風格，營業至凌晨，滿足半夜想吃鍋的饕客。
推薦閱讀：西門町吃到飽加一！399元吃到飽「大戈壁蒙古烤肉」進軍西門町，超過50款「蒙古烤肉、酸菜魚、港點」無限吃。
萬客什鍋 永和中正店
地址：新北市永和區中正路154號
電話：02-2947-8666
開幕：預計2024年6月下旬，詳細開幕時間依官方公告為主。