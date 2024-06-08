桃園唯一合法的溪流戲水區，就藏在小烏來風景區裡，等出太陽就帶小孩子去放電！於每年夏天限時開放的「宇內溪戲水區」，是桃園爸媽帶小孩放電的好去處，四個月的開放時間內皆有專業救生員坐鎮，確保大小朋友在開放戲水區中可以盡情嬉戲。







於6月至9月期間限時開放的小烏來「宇內溪戲水區」，6月、9月每逢週末六日和國定假日開放，而7、8月暑假期間則是除了週二休園日之外皆有開放戲水，從早上9點至下午5點皆都可以泡在沁涼的山泉水中打水仗。開放範圍在宇內溪宇內1號橋至2號橋間，在開放之前也加強河床整治作業，讓大家玩得更安心。





▲圖片為窩客島站內部落客「珍妮佛的花草呢喃」提供。



再加碼規劃「野溪溫泉」預計在冬天開放，並整修現有公共浴廁、淋浴間提供更好的戲水體驗。也別忘了漫步在風景區中欣賞壯麗的峽谷地形，沿途有小烏來瀑布、龍鳳瀑布、天空步道、水圳古道、天空繩橋和風動石等知名景點，全區約194公頃吸取芬多精和負離子，療癒身心。憑著6月至10月小烏來風景區門票可登錄「探索北橫-離你最近的芬多精仙境」抽獎活動，最大獎131萬元油電休旅車、電視、機車等等你抱回家。



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桃園小烏來「宇內溪戲水區」開放時間

地點：桃園復興鄉，小烏來風景區

小烏來風景區門票：全票50元、優待票30元

開放日期：2024/6/1~9/29

開放時間：

6、9月每逢星期六、日(含國定假日)開放

7、8月暑假全月開放(週二休園日不開放)

戲水區時間：9:00~17:00