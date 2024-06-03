台北士林萬麗酒店每到端午節總是推出令人期待的粽子禮盒，今年也不例外。酒店今年特別推出的「萬粽選麗」端午節粽子禮盒包含兩組精選口味，不僅滿足傳統口味愛好者，也照顧到現代人的健康養生需求。從即日起至5月17日前預訂，消費者可以享受早鳥優惠，並獲得品牌特製的保冷袋一個，每組禮盒價格從NT$899元起。
「台式燒肉粽」由酒店資深宴會主廚王嘉傑親自操刀，選用台灣本地優質五花肉，融入傳統配料如栗子、菜餔及香菇，並使用桂竹葉進行包裹與蒸煮，讓每一口粽子都散發出淡雅的竹葉香。粽子內的米酒與紅蔥頭酥的添加，更是提升了整體的風味，使得這款粽子成為不可多得的節日佳品。
對於追求健康飲食的消費者，酒店同時推出「紫米豆沙粽」與「栗香干貝八寶粽」。紫米豆沙粽選用優質黑糯米與圓糯米，搭配滑順的烏豆沙與白蓮子，口感豐富且不甜膩。而栗香干貝八寶粽則精選台灣豬五花肉與海洋鮮味的乾干貝，加上香甜栗子和梅干菜，每一口都是滿滿的海陸風味。
端午節是中華文化中一個重要的節日，而粽子是節日中不可或缺的食品。台北士林萬麗酒店通過「萬粽選麗」粽子禮盒，不僅提供了傳統與創新口味的結合，也讓消費者能夠在品嚐美味的同時，享受到健康與養生。這些精心準備的粽子禮盒，無疑將為您的端午節增添更多色彩與味道。
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台北士林萬麗酒店
地址：臺北市中山北路五段470巷8號
電話：(02)8861-2389