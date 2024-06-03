隨著端午佳節的來臨，致力於提供頂級住宿和餐飲服務的礁溪老爺，在封館整修期間依然不忘搶攻節日商機，推出了「粽饗端午」粽香禮盒來慶祝這一傳統節日。今年的粽子禮盒於四月份提早開始預售，並在預購期間就已全數售罄，顯示出消費者對於老爺品牌的高度信賴與喜愛。由於市場反應熱烈，礁溪老爺決定再次追加供貨，以滿足廣大顧客的需求。
「粽饗端午」粽香禮盒含有三種特色台式粽，分別是「三杯黃豆滷豬腳粽」、「麻油櫻桃鴨干貝粽」和「紅麴藜麥猴菇素粽」。每款粽子都由擁有三十年台菜烹飪經驗的主廚盧文祈精心研發，選用台東池上舊糯米、彰化友善黃豆、宜蘭櫻桃鴨等優質在地食材手工製作，保證每一口都是台灣味的極致展現。其中，紅麴藜麥猴菇素粽以健康養生為訴求，混合多種藜麥與精選蕈菇，營養豐富且風味獨特。
除了素食選擇外，「三杯黃豆滷豬腳粽」和「麻油櫻桃鴨干貝粽」同樣吸引了眾多食客的目光。前者將東方經典的三杯料理與粽子完美結合，濃郁的香料與醬汁深入糯米和豬腳之中，每一口都是滋味十足；後者則使用蘭陽在地的櫻桃鴨搭配傳統鹹鴨蛋黃及百年胡麻油，傳統與創新的結合讓人回味無窮。
為了讓更多顧客享受到這份端午的味蕾禮讚，礁溪老爺提供了線上訂購服務。每盒粽香禮盒包含三種風味的粽子各兩顆，共六顆僅售1,080元，亦可選擇單獨購買兩顆，以滿足不同大小家庭的需求。不論是自用還是送禮，礁溪老爺的粽香禮盒都是端午節的絕佳選擇。
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礁溪老爺 粽饗端午 綜合送禮組合
三杯黃豆滷豬腳粽(2入)、麻油櫻桃鴨干貝粽(2入)、紅麴藜麥猴菇素粽(2入)
＊內含保冷提袋 1,080元
礁溪老爺 揪團超省組合
三杯黃豆滷豬腳粽、麻油櫻桃鴨干貝粽、紅麴藜麥猴菇素粽
自由搭配數量，每組18入
＊響應環保不含保冷提袋 3,360元