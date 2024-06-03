台灣人的節慶總是與美食息息相關，隨著五月母親節的結束，台灣又迎來了一年一度的端午節。說到端午節，自然少不了傳統美食粽子，各式各樣的粽子讓人目不暇給。台中的大江戶町鰻屋，一家以鰻魚飯聞名的專賣店，今年端午節也不例外，推出了融合日本與台灣特色的「黃金鰻魚干貝麻香粽」，將端午粽子的傳統與創新完美結合。
大江戶町鰻屋的「黃金鰻魚干貝麻香粽」，選用台灣自養的白鰻，透過專業師傅的手法，進行殺鰻、烤鰻等步驟，並配以日本秘製鰻醬進行直火碳烤。這樣的處理不僅使鰻魚肉質軟嫩，還保留了鰻魚的鮮美。除此之外，每顆粽子還包含了北海道帆立貝、台灣東北角海域的蝦米、台中新社香菇等在地食材，使每一口都充滿豐富的層次感。
為了進一步提升端午節的食用體驗，「黃金鰻魚干貝麻香粽」在粽子的選材及調味上也下足了工夫。除了主要的鰻魚與帆立貝，還有滷肉、菜脯等配料，這些食材不僅增加了粽子的口感，還豐富了整體的味道層次。此外，為了在復熱後能夠保持最佳的風味，特別加入了雲林的高品質麻油，使每一口都能感受到濃郁的麻香氣息，讓人在品嚐時能夠感受到傳統與創新的美味交融。
端午節的粽子選擇豐富多彩，而大江戶町鰻屋的「黃金鰻魚干貝麻香粽」無疑增添了節日的新風味。為了讓更多顧客能夠提前享受這份創新的端午美味，店家特別提供了早鳥預購優惠，凡憑店家發票即可享受優惠價格，每店鋪限量50組，詳情可透過官方網站或直接洽詢店鋪了解。這個端午節，不妨來嘗試不一樣的粽子，感受大江戶町鰻屋帶來的美味驚喜。
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大江戶町鰻屋 黃金鰻魚干貝麻香粽
線上商城：https://topmaguro.waca.tw/
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2、即日起～6/10開放訂購，請於取貨、配送3天前預訂，現場取貨日期為5/25～6/16。冷凍宅配費用另計。