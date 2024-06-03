位於南京松江商圈伊通公園旁的玖尹時尚中餐廳，以其新派粵菜與精緻港點聞名，每年端午節都會推出特製的手工粽禮袋，深受饕客喜愛。今年，玖尹特別設計了「粽情傳香端陽禮袋」，選用藏青及粉黛花卉圖騰的訂製款保冷提袋，結合時尚與實用，既美觀又兼顧環保，為客人提供了一個極具品味的節慶禮品選擇。
這款粽子禮袋內包含了玖尹鮑汁五品粽、黑松露藜麥粽及黑糖桂圓棗泥粽，每款粽子都由主廚親手製作，嚴選包括八頭鮑、日本瑤柱、黑松露、花菇等頂級食材，不過度調味，完美展現食材的原始美味。每一顆粽子都是手工包製，確保每一口都是美味的享受，無論是鹹的還是甜的粽子，都能讓人品嘗到最真實的滋味。
玖尹鮑汁五品粽的每一口都充滿了鮑魚的鮮美與海味，而黑松露藜麥粽則是一次創新的嘗試，將西方的黑松露與健康的藜麥結合在一起，帶來不一樣的口感與風味。甜粽黑糖桂圓棗泥粽則是以沖繩黑糖和桂圓的香甜作為基底，包裹著綿密的棗泥，口感細膩且甘甜，是喝茶或是節後調味的絕佳選擇。
推薦閱讀：端午新選擇！鰻魚專賣店大江戶町推黃金鰻魚干貝麻香粽，傳統與創新的美味結合。
玖尹Royal Joying Soirée
電話：02-2508-2700
地址：台北市伊通街39號