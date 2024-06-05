去膩嘉義山區，先收這7個打卡景點！有著多處山嵐美景、茶園步道的嘉義，也有不少類型的打卡點好拍，像是近幾年爆紅的佐登妮絲城就位在嘉義，還有這兩年新開放、打造的免費復古景點，通通都要跟上。這次窩客島整理了「7個嘉義打卡點」，除了網美必拍打卡點，可以免費拍的復古景點、大小朋友一起玩到嗨的親子景點都一次給你。







嘉義免費復古打卡點推薦

想要免費玩嘉義，不是只能上山看風景，復古打卡點也是來嘉義必拍打卡景點，其中以香藝為主題的「新港香藝文化園區」，有各種製香、彩色線香打卡點可以拍照、互動外，還有可愛動物區可以近距離接觸山羊、梅花鹿等小動物；而原本是電視劇拍攝地的「用九柑仔店」，現在則成為觀光景點，販賣古早味零食、童玩，還有超懷舊的袋裝冬瓜茶必須喝一波。





▲圖片來源：上圖「Kiwi」、下圖「銀菁夢」於窩客島的文章分享。



幾乎在每個縣市都有特色門市的星巴克，嘉義新港門市便位在林懷民老家後方，也就是日治時期古蹟的「培桂堂」，前方為老診所、後方則是居住處，近期才重新修復開放，來嘉義先來朝聖，再到後方喝咖啡，2樓露臺區還能一覽老宅邸的風光。





▲圖片來源：「Kiwi」於窩客島的文章分享。



嘉義網美打卡點推薦

文青一定要去過「故宮南院」，除了館內文物外，室外湖景景觀、特色互動區也很值得一一踩點，有像是洞穴造型的景觀橋，打造出不同光影、天井虛幻的空間，以及超大沙坑的親子遊樂區，此外假日還可以搭蒜頭糖廠五分車，到蒜頭糖廠繼續玩；希臘古典莊園風的「蓋婭莊園」，純白色城堡加上周圍純白噴水池、廊道等打卡點，超浪漫莊園城堡來嘉義必拍。





▲圖片來源：上圖「緹雅瑪美食旅遊趣」、下圖「卡夫卡愛旅行」於窩客島的文章分享。



嘉義親子打卡點推薦

如果想要接觸小動物，則有近期新開的「咩咩上樹萌寵樂園」，不僅有超萌的笑笑羊、袋鼠、水豚、羊駝等小動物，園內還有超刺激有趣的高空步道、滑板、鋼索吊橋等冒險設施，大小朋友都能玩得超盡興；「果然茶香觀光園區」則有卡丁車、小迷宮、小火車等小朋友超愛的遊樂設施，帶小孩放電玩起來。





▲圖片來源：上圖「大手牽小手。玩樂趣」、下圖「紫色微笑」於窩客島的文章分享。



新港香藝文化園區

地址：嘉義縣新港鄉23-6號

電話：05-374-7658



用九柑仔店

地址：嘉義縣六腳鄉潭墘村90號

電話： 0911-931-547



星巴克 嘉義新港門市

地址：嘉義縣新港鄉大興路19號

電話：05-374-2630



國立故宮博物院南部院區

地址： 嘉義縣太保市故宮大道888號

電話：05-362-0777



蓋婭莊園

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

電話： 05-295-6600



咩咩上樹萌寵樂園

地址：嘉義縣太保市故宮大道886號

電話：05-362-1690



果然茶香觀光園區

地址：嘉義縣中埔鄉

電話：05-253-5529