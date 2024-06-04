看到COLD STONE買一送一，就是想排隊吃一波！經典美式冰淇淋COLD STONE，每次只要店門口大排長龍，就知道今天有優惠、今天要衝。這次針對端午節，COLD STONE推出「天天抽買一送一」限定活動，就算沒抽中也有「第二杯50元」限定優惠，就是有理由要約吃冰。



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COLD STONE這次針對端午節，自即日起至6/13期間推出「酷聖石端午LINE轉轉樂」活動，每天都可以進入COLD STONE官方LINE帳號玩遊戲，有機會抽中「中杯以上冰淇淋買一送一」。沒抽中也沒關係，在6/7-6/10期間內，全台門市推出中杯以上冰淇淋「第二杯50元」優惠，不用拼手氣也能省一波。





此外，為了讓人24小時都能吃COLD STONE，這次特別在7-ELEVEN獨家首賣新品「酷聖石長崎蜂蜜冰心蛋糕」，以天然蜂蜜製成蜂蜜蛋糕，並且夾入經典招牌香奶冰淇淋，讓蜂蜜蛋糕一秒升級。搭配7-ELEVEN 國際冰品節優惠活動，在6/25前買2件可以抽優惠，獎項包含5、7、9折，以及最低2件0元優惠，拼手氣直接免費吃。







COLD STONE端午節優惠活動

第二杯50元

活動期間：2024年6月7日～6月10日

活動內容：點購中杯以上冰淇淋，享同size第二杯50元 (不含脆餅/桶裝；價低者為加購品項；新巨、中園、中新、夢時代、巨蛋、南紡門市除外)



酷聖石端午LINE轉轉樂

活動期間：2024年5月31日～6月13日）

活動內容：加入酷聖石LINE官方帳號天天抽，中杯以上冰淇淋買一送一(不含脆餅/桶裝；價低者為贈送品項)。



詳細活動規範及供應情形，依 COLD STONE 官方公告為準。