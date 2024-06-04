藏壽司新扭蛋是角落小夥伴！為了讓人邊吃壽司、邊抽扭蛋，這次藏壽司特別攜手療癒系角色「角落小夥伴」，在6/7起推出全新14款小物扭蛋，其中特別針對夏天，人氣角色們「白熊、貓咪、蜥蜴」通通變成海洋造型，推出限定版吊飾、徽章磁鐵、橡皮擦等小物，讓人吃壽司抽扭蛋。



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這次藏壽司與「角落小夥伴」聯名推出全新扭蛋，集結超人氣角色「白熊、貓咪、蜥蜴、炸豬排、企鵝」，推出立體吊飾、徽章磁鐵、造型橡皮擦三大系列、共14款扭蛋。其中包含萌系「海獺炸豬排」、「企鵝貓」、「海豚企鵝？」、「海豹白熊」、「鯨鯊蜥蜴」等限定造型，外加稀有特賞「美人魚白熊」，粉絲通通拼手氣抽起來。







此外還有4款「角落小夥伴徽章磁鐵」、4款「角落小夥伴造型橡皮擦」，都集結各個角色，一次擄獲粉絲的心。不只有角落小夥伴扭蛋，藏壽司在6/17起推出「角落小夥伴」滿額贈，單筆消費滿1200元、並完成指定社群任務，就送「角落小夥伴限量托特袋」，第二波7/1起滿額並完成社群追蹤，送「角落小夥伴限量透明玻璃圓盤」，不用拼手氣，直接送粉絲。





藏壽司 角落小夥伴扭蛋

活動期間：2024/06/07起



藏壽司 角落小夥伴 滿額贈活動

第一波：角落小夥伴限量托特袋

活動期間：2024/06/17起

活動方式：單筆消費滿1200元、並完成指定社群任務（按讚藏壽司FB及加入LINE好友），即贈一款，限量贈完為止。



第二波：角落小夥伴限量透明玻璃圓盤

活動期間：2024/07/01起

活動方式：單筆消費滿1200元、並完成指定社群任務（按讚藏壽司IG及加入LINE好友），即贈一款，限量贈完為止。



詳細活動規範及供應情形，依 藏壽司 官方公告為準。