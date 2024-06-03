因為老闆是鹿港人，所以更想保留鹿港美食的在地美味。裕元花園酒店創辦人蔡裕元先生的故鄉鹿港，曾是中部重要的貿易港口，留下許多歷史文化遺產和美食。這一次推出一系列「鹿港美食」為旅客提供了一個能夠深入了解鹿港文化和美食的獨特體驗。
其中，館內人氣吃到飽溫莎咖啡廳，復刻再創新鹿港海味蝦猴乾高麗菜、鹿仔港風味控肉、生炒花枝、粉腸豬血湯、炸蚵捲、肉羹湯、傳統米糕、清蒸小肉圓、風味肉包、酥炸丁香炒青龍等道地主題美食，搭配現有異國美食，真的會讓人飽到說不出話。
此外，還有喆園鮑魚中餐廳的「蝦猴酥黃金叉燒冷盤」，將鹿港特色美食蝦猴經過高溫油炸瞬間鎖住鮮味後以椒鹽爆炒，搭配使用秘料醃製6小時後烤至而成的招牌叉燒，酥脆鹹香的椒鹽蝦猴搭配油潤不肥膩的秘製叉燒，兩種美味一次滿足。
同時主廚推薦「八寶魷魚羹米粉湯」，以蒜頭洋蔥爆香後，加入新鮮麻竹筍絲、新鮮木耳絲、乾香菇絲、扁魚干熬煮湯頭，再加入整尾魷魚、蝦仁、赤肉羹、新竹炊粉集成八寶，海鮮與新鮮蔬菜的鮮味融合於湯頭中，滑順的米粉吸收其中的精華，最後撒上芹菜、香菜點綴並提升香氣。若以鹿港在地吃法再加入五賢醋，讓整鍋米粉湯美味升級。
當然還有Hidden Eight餐廳主廚精心設計推出「鹿港蝦猴酥蒸野生土雞蛋」蝦猴經大火油炸後金黃酥脆，加上自製蝦餅，香氣濃郁鮮美：野生的土雞蛋黃飽滿濃郁，加入高湯後製成蒸蛋，兩種香氣與截然不同的口感碰撞出誘人的火花。
而玫瑰烘焙坊則推出「香芋生乳捲」鬆軟的海綿蛋糕包覆手工製作香濃芋泥餡，搭配香氣濃郁但甜味清爽的中澤鮮奶油，一口咬下，幸福滿足。「黃金手作鹹蛋糕」鹹香的絞肉、香菇與沙拉筍相互交織，由白胡椒與陳釀醬油提味，Q彈鮮脆，口感豐富，與微甜的蛋糕體及沙拉醬融合後即成最具傳統特色的古早記憶。
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裕元花園酒店 Windsor Hotel Taichung
線上訂位：https://bit.ly/43i2rSp
地址：台中市西屯區台灣大道四段610號
電話：04-2465-6555