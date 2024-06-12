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上太空喝調酒！新潮高雄酒吧「SS Bar春・宇宙星空餐酒館」，創意調酒「銀河光」必點，當月壽星招待三種薯條。

2024-06-12 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅 人氣：679
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

時髦又低調的高雄餐酒館！「SS Bar春・宇宙星空餐酒館」每處空間皆扣合宇宙元素來設計，入口處由540根紅銅管組成金屬反射牆，象徵宇宙能量匯聚與演化；雞尾酒吧影音牆播放的「宇宙大爆炸」影片，代表生命循環，坐在吧檯、點杯創意調酒，彷彿置身行進中的火箭、微醺探索宇宙奧秘。

「SS Bar春・宇宙星空餐酒館」有數款創意調酒，如：「銀河光」、「Ocean」、「太空鳳梨」等。其中，人氣最高的特調是以琴酒為基底的「銀河光」，杯中閃著光亮的紫色漩渦如同銀河，嘗起來有麝香葡萄、白葡萄、洋甘菊等香氣，果香鮮明又甜得恰到好處；「Ocean」同樣以琴酒為基底，添加海鹽融液、白可可、椰子水，椰子荔枝泡沫置頂，整體風味走草本路線，並帶有泥煤香。

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餐點部分，費時六年研發才達到邵董事長標準的「海鮮湯麵」，麵條Q彈有嚼勁，高湯採法餐熬製作法，不加味素，僅以鹽巴提味，熬煮出食材天然原味，內含蛤蠣、去殼鮮蝦、干貝、魚肉以及溏心蛋，海味十足又澎湃，加辣醬更是一絕；此外，只要當月壽星來訪，「SS Bar春・宇宙星空餐酒館」皆會招待一份「薯條三兄弟」，三款薯條搭配三種調味方式，不僅單吃滿足，也是搭酒好夥伴。





 

「SS Bar春・宇宙星空餐酒館」推薦必點

銀河光、海鮮湯麵、薯條三兄弟

「SS Bar春・宇宙星空餐酒館」店家資訊

地址：高雄市三民區九如一路823號2F
電話：07-974-1218

 

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