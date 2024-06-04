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真的不是金沙豆腐！紅磚布丁「金沙鹹蛋烤布丁」鹹甜系開吃，流沙鹹蛋黃布丁、芒果寒天布丁新品開吃。

2024-06-04 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：502
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

鹹口味布丁太獵奇！超夯台南方形布丁「紅磚布丁」，近期一直挑戰布丁新口味，除了經典必吃的焦糖布丁、芝麻布丁，近期也有許多特色口味，如「觀音拿鐵布丁」就是許多少女狂推的下午茶必吃款。這次紅磚布丁再推出全新口味「金沙鹹蛋烤布丁」，主打鹹甜系、奶香爆濃的金沙布丁，布丁控這次真的想朝聖嚐鮮。

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紅磚布丁 金沙鹹蛋烤布丁 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
紅磚布丁 金沙鹹蛋烤布丁 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

來自台南的「紅磚布丁」這次把台味元素「金沙鹹蛋」結合招牌烤布丁，首次推出鹹甜口味的「金沙鹹蛋烤布丁」，以綿密、口感扎實的招牌烤布丁作為基底，搭配鹹香的特調金沙醬、其中還吃得到橘紅色鹹蛋黃碎粒，混合布丁的微甜風味，打造鹹甜混合的新吃法。
紅磚布丁 金沙鹹蛋烤布丁 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
紅磚布丁 金沙鹹蛋烤布丁 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

此外，配合夏天芒果系，紅磚布丁也推出新口味「芒果寒天布丁」，以芒果果泥、芒果醬搭配滑順、Q彈的寒天布丁，打造微甜不膩口的夏季風味。此外，本季也能吃到「焦糖布丁、芝麻布丁、觀音拿鐵布丁」等經典口味，在官網買綜合10入禮盒620元、兩盒現折100元，布丁控趁機團購下單。
紅磚布丁 芒果寒天布丁 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
紅磚布丁 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載


 

紅磚布丁 金沙鹹蛋烤布丁

開賣日期：2024/06/01起
售價：10入禮盒(含運)620元；單筆兩盒現折100元。
 

紅磚布丁 夏季綜合布丁禮盒

官網售價：10入禮盒(含運)620元；單筆兩盒現折100元。
門市售價：單杯46元

詳細活動規範及供應情形，依 紅磚布丁 官方公告為準。

 

 

 

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