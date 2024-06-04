隨著端午節的腳步逐漸接近，高雄萬豪酒店的皇豪中餐廳精心準備了四款特色端午粽，為佳節增添風味。這四款粽子不僅包括了豪華的「鮑魚干貝裹蒸粽」，還有滿足味蕾的「金不換瑤柱叉燒粽」，以及素食者的最愛「羅漢齋猴菇粽」和甜品粽「蓮蓉紅豆西米粽」。每款粽子均由主廚池一明帶領團隊手工製作，保證每一口都是滿滿的誠意與美味。





端午節前夕，皇豪中餐廳特別推出「粽豪千里端午禮盒」及素食口味的「粽情粽意端午禮盒」，讓顧客可以便捷地品嚐到這些精緻的粽子。為了讓顧客感受到更多的溫馨與方便，每款禮盒都附送一個精美的保溫袋。同時，「皇豪中餐廳」以其新式粵菜深受饕客好評，尤其是去年大受歡迎的「鮑魚干貝裹蒸粽」今年再次回歸。



鮑魚干貝裹蒸粽這款粽子中的南非活鮑魚經過長時間低溫燉煮，與北海道干貝及其他豐富食材一同包裹在糯米中，每一口都是極致的味覺享受。此外，「金不換瑤柱叉燒粽」則是以獨特的叉燒和豐富配料融合，味道層次豐富，令人回味無窮。





對於追求健康飲食的顧客，皇豪中餐廳同樣提供了素食選擇。「羅漢齋猴菇粽」選用高質素的猴頭菇為主料，搭配多種食材，口感豐富且健康。「蓮蓉紅豆西米粽」則是甜品粽的佳選，其香甜的蓮蓉與紅豆的組合，讓人在品嚐傳統美食的同時，也能感受到甜蜜的幸福。



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高雄萬豪端午限定 粽豪千里端午禮盒

售價1,688元，內含鮑魚干貝裹蒸粽與蓮蓉紅豆西米粽各1粒，金不換瑤柱叉燒粽及羅漢齋猴菇粽各2粒。



高雄萬豪端午限定 粽情粽意端午禮盒

售價1,300元，內含羅漢齋猴菇粽及蓮蓉紅豆西米粽各3粒。



高雄萬豪訂粽資訊

訂購專線：07-559-6910

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