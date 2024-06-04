AI主機守護神「乖乖」也到國際電腦展坐鎮！AI教父黃仁勳受COMPUTEX邀請，旋風來台演講並讓大家重新認識台灣未來在AI世界中的重要地位，在演講最後一刻秀出個大合作廠商、學校LOGO，被網友笑稱是「報明牌」之外，更有眼尖的網友表示遺漏最大功臣「乖乖」的身影。對於工程師而言，「綠色乖乖」是電腦、主機穩穩不當機的守護神，這次台北國際電腦展特意和台灣選貨店 plain-me跨界聯名，推出多款聯名週邊，其中包括乖乖旅行小包、乖乖能量御守等，消息一出引爆搶購熱潮。
▲圖片來源「plain-me」官網，以下同。
這次，以「MR.PROTECTOR」為主題，將台灣資通訊產業神秘傳說「綠乖乖保平安」的守護精神為設計發想，將經典形象「綠色乖乖造句包」變成各種包款、小物。有外出最流行的側背小包「乖乖旅行小包」、旅遊方便收納的「乖乖旅行收納袋」、隨身攜帶超安心得「乖乖能量御守」、可以貼在電腦或主機上鎮壓的「透明貼紙」以及滑鼠墊，每一款都是工程師必備神物，守護你的日常和各種電子用品。
展覽的核心主軸為「Connecting AI」，台灣在地視覺團隊脊日制造合作，透過AI和3D技術重新詮釋視覺形象，將台灣的地方特色、時尚設計及科技創新巧妙融合，呈現台灣文化的軟實力。這一系列不僅體現出濃郁的台灣原創精神，也向全球展示了台灣科技島的迷人魅力與獨特風情。而這篇報導，也有一半是使用AI技術撰寫，展現未來AI對於日常工作幫助。
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COMPUTEX 2024 plain-me 快閃店
活動期間：即日起至6/7(五) 9:30~17:30
限定優惠：結帳金額滿 NTD 1,500 可以現場互動夾娃娃機 。
活動地點：南港展覽館一館四樓 L區 紀念品快閃店 (台北市南港區經貿二路1號)
購買網址：https://walkr.tw/cVJI1qXF
品項：
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