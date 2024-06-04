隨著端午節的到來，台北神旺潮品集．忠孝店及其子品牌潮品集．潮坊，精心推出了「粽磅回歸」系列端午節慶商品，滿足消費者的不同需求。這一系列包括了由點心主廚黃義仁領銜研發的創意粽及過往熱銷的粽禮，旨在搶攻端午送禮和外帶市場。無論是送禮還是自用，神旺潮品集都提供了多樣化的選擇，讓消費者可以享受到正宗的潮州佳餚及港點料理的精髓。





其中，最受歡迎的經典潮州香粽以其獨特的滷水調味法而聞名。糯米浸泡在濃郁的滷水中，吸收了藥材和食材的精華，並與紅蔥、金鉤蝦、花生等食材混合，創造出淡雅而鹹香的滋味。此外，豐富的餡料如豬五花、北菇、瑤柱、鹹蛋黃等，均使用潮品集的招牌潮州老滷汁烹製，使得每一口都充滿層次感和豐富的潮州風味。這款經典香粽以其一貫的口味和質感，連年熱銷，深受消費者喜愛。





對於追求創新口味的食客，肝菌梅膏肉排藜麥粽是一個不錯的選擇。這款粽子特選去骨豬腩排，配以潮州特有的梅膏醬和牛肝菌等菇類一同炒製，再與瑤柱、藜麥混合，包裹在粘性佳的長糯米中。這樣的組合不僅保留了豐富的肉汁，而且藜麥的清新香氣與肉味的融合也達到了完美的平衡，帶來令人滿足的食用體驗。



對於尋求極致奢華的消費者，松茸極品四寶粽無疑是最佳選擇。這款豪華粽子包含了鮑魚、烏參、花膠、瑤柱等高檔海味，並特別選用環保的松茸替代傳統魚翅。粽米與綠豆仁的搭配增加了口感的多樣性，而鹹蛋黃、潮州菜脯等配料的加入，使得每一口都是奢華的享受。這款粽子在精選食材的基礎上，通過繁複的烹製過程和精心的調味，呈現出非凡的食感和味道，是端午節慶的上選之物。



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神旺潮品集端午節限定粽子

經典潮州香粽 單顆220元；每組6入特價1,288元 (原價1,320元)

肝菌梅膏肉排藜麥粽 單顆220元；每組6入特價1,288元 (原價1,320元)

混搭雙饗組合 經典潮州香粽+肝菌梅膏肉排藜麥粽(各3入)每組6入特價1,288元；另贈限量迷彩提袋 (原價1,320元)

松茸極品四寶粽 單顆裝1,880元



神旺潮品集‧忠孝店 潮州餐廳

地址：台北市大安區忠孝東路4段166號2樓（捷運忠孝敦化站5號出口）

電話：02-2772-2699

官網：https://www.sanwant.com/Traditional/index.php



潮品集‧潮坊 潮州餐廳

地址：台北市信義區松高路19號6F(新光三越信義新天地A4館，捷運市府站３號出口)

電話：02-2772-2687~8

官網：https://www.sanwant.com/Traditional/index.php



