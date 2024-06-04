必勝客聯名「庫洛魔法使」在還沒上市前就搶先轟動，鐵粉們通通準時朝聖最新「夢之鑰匙芝心比薩」打卡發IG。為了滿足庫洛魔法使粉絲的少女心，必勝客這次特別推出「必勝魔法套餐」送你限定版鑰匙圈、還帶你衝「庫洛魔法使雙層巴士之旅」跟雪兔、桃矢、小狼一起搭雙層巴士約會。



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必勝客這次新品「夢之鑰匙芝心比薩」以透明牌篇的夢之鑰匙作爲造型，外圈是超夯芝心比薩，中間光芒的部分則包裹著德式香腸，最中央是咖哩馬鈴薯泥，外層搭配白色麻糬、馬卡龍、以及使用馬林糖還原小翅膀造型，讓粉絲大喊「封印解除」。此外，超萌「小可」則打造成抹茶紅豆饅頭，療癒造型讓人捨不得一口咬下去。







這次必勝客特別為粉絲設計「必勝魔法套餐」，其中包含一個「夢之鑰匙芝心比薩」、一個「小可包」新品一次吃，還送扭蛋「必勝魔法吊飾」迷你比薩盒鑰匙圈，上面有4種庫洛魔法使限定圖案，隨機出貨，讓粉絲們通通收藏。





必勝客X庫洛魔法使 必勝魔法套餐

必勝客表示，即日起至6/10期間內，只要使用PK APP下單訂購「必勝魔法套餐」，就有機會抽中「必勝魔法巴士之旅」活動資格，中獎的粉絲們可以搭乘限定版的「庫洛魔法使X必勝客」主題巴士一起遊台北，車上有「小櫻、小狼、知世、桃矢、雪兔」等角色主題佈置，讓鐵粉們打卡拍美照。

供應期間：2024/06/04起，限量售完為止。

套餐售價：749元

套餐內容：夢之鑰匙芝心比薩x1、小可包x1、必勝魔法吊飾x1



必勝客X庫洛魔法使 必勝魔法巴士之旅活動

活動期間：2024/06/04-06/10

活動方式：使用PK APP點購「必勝魔法套餐」，有機會抽中「必勝魔法巴士之旅」資格，中獎人可攜伴一位參加。



詳細活動規範及供應情形，依 必勝客 官方公告為準。