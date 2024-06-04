全台瘋花型蛋塔的同時，來台七年的元祖級香港茶餐廳「檀島」推出全新法式風味「海鹽焦糖蛋撻」慶祝來台七週年。自2017年首度來台，插旗信義區、檀島目前全台已有9家分店。檀島以經典192層酥皮蛋撻聞名全球，這一次全新「海鹽焦糖蛋撻」鹹甜不膩的絕佳口感，搶攻蛋塔控的必吃清單。







檀島茶餐廳最強必吃美食之一「檀島蛋撻」其好吃的秘訣就是擁有192層酥皮，酥皮是用水皮和油皮合製，光是酥皮就要耗費3天時間製作，並要「雪過夜」才能使用，相當考驗製作技巧，加入融合了似燉奶般有蛋奶混合的香氣，進入烤箱烘烤20分鐘，繁複工序造就層層酥鬆，就算放涼了也依然不失美味口感。





這一次檀島茶餐廳為了慶祝來台七週年，特別由由法國藍帶主廚洪哲煒推出全新「海鹽焦糖蛋撻」以獨家法式焦糖餡、法國優質天然鮮奶油精心調製，口感滑順細緻，帶有迷人的焦香。搭配人工手取頂級Fleur de sel de Guérande葛宏德鹽之花，獨特香氣完全呈現法式經典風味。鹽之花焦糖夾心與滑嫩布丁，交疊出鹹甜不膩絕佳滋味，搭配港式192層次分明的酥皮。一口咬下流心般的焦糖，香而不膩的多層次美味，一定要讓蛋塔控吃一口就停不下來。



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此外，檀島週年慶從6/7至7/6，活動期間於官方粉絲團活動貼文下方留言「蛋撻好好食」並tag 2位好友，即可以優惠價購買蛋撻。同時，檀島更廣邀蛋撻迷分享創意吃法，參加「蛋撻好好味」創意競賽，消費者可於全省檀島門市購買任一款蛋撻，並運用創造力以照片或影片的形式，分享自己最喜歡最有趣吃蛋撻的方式，此次活動於檀島官方Facebook和Instagram平台上同步舉行，並設置多項精彩獎項，參與者有機會贏得檀島$5,000餐券及新品海鹽焦糖蛋撻。



檀島一起趣吃蛋撻！「蛋撻好食。好味。好好玩」蛋撻迷分享創意吃法

活動期間：6/7至7/6

活動內容：活動期間於官方粉絲團活動貼文下方留言「蛋撻好好食」並tag 2位好友，即可以優惠價購買蛋撻。

加碼活動：參加「蛋撻好好味」創意競賽，消費者可於全省檀島門市購買任一款蛋撻，並運用創造力以照片或影片的形式，分享自己最喜歡最有趣吃蛋撻的方式，此次活動於檀島官方Facebook和Instagram平台上同步舉行，並設置多項精彩獎項，參與者有機會贏得檀島$5,000餐券及新品海鹽焦糖蛋撻。

檀島官方Facebook：https://www.facebook.com/HonoluluCafeNanxi

檀島官方Instagram：https://www.instagram.com/honolulucafe_tw/



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