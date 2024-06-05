大直秘書快幫老闆訂位！橘焱胡同集團力邀日本靜岡頂級私房餐飲「天婦羅 杉村」跨海來台，在台北萬豪開設海外首間分店，由擁有四十年旬技的天婦羅大師，為台灣饕客帶來最傳統的江戶前天婦羅美食饗宴。這次首度開設海外分店，其原因在於橘焱胡同董事長吳念忠與杉村社長在對匠心執著與熱情的共鳴，故而決定將日本美食文化引進來台。







將於6/6正式在台北萬豪酒店二樓開幕的「天婦羅 杉村」，杉村社長預計每個月都來台親自坐鎮一個禮拜，並培養海外唯一傳人陳威翰主廚合作。杉村社長對於油的比例、溫度、麵衣厚薄到炸至的秒數都有極致的講究。使用玉米沙拉油和麻油獨們配方，使得天婦羅清爽不油膩；油溫部分控制在170度至210度之間，鎖住食材鮮甜，亦會根據當日食材的特性進行調整。







不同於常見的天婦羅，「天婦羅 杉村」以薄麵衣襯托食材最原始的風味，並為台灣店根據每天新鮮食材定製專屬菜單，結合台灣在地和日本空運的食材，如屏東栗子南瓜、特級香菇、日本海膽、日本空運生蠔、日本A5等級和牛菲力等，透過職人的技藝為饕客獻上一道道精緻的天婦羅。





天婦羅 杉村 店家資訊

地址：台北市中山區樂群二路199號2樓(台北萬豪酒店/中城廣場)

價位：3980、4980元無菜單套餐

訂位連結：https://walkr.tw/W8ZGULWA