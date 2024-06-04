堪稱大直人一定會喜歡的吃到飽餐廳台北萬豪酒店Garden Kitchen，將從即日起至6/26推出推出「主餐1+1」優惠，於週一至週三午間餐期，雙人同行、一人點選任一主餐即送另一同行者主餐，僅需點用自助吃到飽，要讓大直上班多一個午餐約會的理由。





位於台北萬豪酒店一樓的Garden Kitchen被譽為台北最美Semi-Buffet，大片落地窗環繞寬敞優雅的用餐空間，能欣賞到綠意盎然的絕美花園，午間自助美饌可選擇五大主題區自助美饌，或加價搭配海鮮、牛排與各式肉食等主餐，以符合現代人精緻飲食體驗需求。



其中，包含了嚴選時令澎湃海味「極鮮海物Bar」。以及現點現做「熱享美饌區」供應鹽烤挪威鮭魚、現烤維吉尼亞火腿、主廚特製湯品等豐盛料理，以及「國宴主廚」精心設計中式料理。還有特選LED燈無農藥種植蔬菜「繽紛鮮蔬沙拉區」以及台北萬豪點心房每日特製「夢幻甜點檯」無限量供應精緻糕點、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖，當令鮮果、哈根達斯冰淇淋。





而在主餐方面價格自1,580元至2,880元不等，以主餐「日本F1和牛紐約客牛排6盎司」為例，每份2,880元+10%，另一同行者只需要點用自助美饌1280元+10%，即可免費享用和牛紐約客牛排乙份，最高可省1,600元。



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台北萬豪酒店

電話：02-2175-7957

地址: 台北市樂群二路199號