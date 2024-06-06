信義區有巨大黑貓打卡點！宜得利家居在台北信義區打造一場清涼的消暑活動「N COOL凍感樂園」，現場不只有讓人眼睛一亮的巨型冰塊和超人氣黑貓KURO的可愛造型，更有多種互動遊戲和豐富獎品等你來挑戰。此外，只要與現場裝置拍照打卡並分享至社群，免費送全家霜淇淋兌換券，讓人夏天涼一波。
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宜得利家居在「N COOL凍感樂園」展出N COOL涼感系列商品，如寢具、孩童和動物抱枕等，皆採用獨家技術，吸收溫度帶來清爽。現場設有打卡牆和拍照區，讓來訪者留下美好回憶。此外，夏日降價優惠和點數加倍活動也同步進行，增添購物樂趣。
在「N COOL凍感樂園」的活動中，參與者不僅能體驗到宜得利家居的涼感商品，還有機會透過有趣的敲冰磚遊戲贏得價值萬元的旅遊兌換券，下載APP加入會員更可獲得限量折價券。此外，活動期間只要與現場裝置拍照打卡並分享至社群，即可獲得全家霜淇淋兌換券，讓你在享受清涼的同時，也能感受到滿滿的歡樂和趣味。
「N COOL凍感樂園」活動將於7月移師新竹巨城，延續夏日清涼。活動中，參與敲冰磚遊戲不僅能帶商品回家，還有機會抽中萬元旅遊兌換券。每逢假日，超人氣黑貓KURO人偶會現身互動，為活動增添歡樂氛圍，適合全家大小一同享受的夏日消暑好去處。
N COOL凍感樂園
活動期間：6/1(六)~6/10(一)
活動地點：台北微風松高（台北市信義區松高路16號）
活動期間：7/5(五)~7/14(日)
活動地點：新竹巨城（新竹市東區中央路229號）
詳細活動規範及供應情形，依 宜得利 官方公告為準。