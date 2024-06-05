食屍鬼粉絲久等了！Gamania 橘子集團旗下原創內容平台「漫畫星」經紀作品「食屍鬼」，由知名漫畫家黃色書刊創作，至今已連載破100話、點閱破80萬。為了慶祝連載2週年，特別聯手「SUNMAI金色三麥」首度跨界打造「屍麥唷:)主題快閃店」，推出「食屍鬼」4款限定啤酒及聯名闇黑炸雞、闇黑墨魚酥，漢堡系列更會變身闇黑喪屍風格，就是要陪粉絲們一起吃爆。
漫畫星原創經紀作品「食屍鬼」與SUNMAI金色三麥聯名打造的「屍麥唷:)主題快閃店」，將「食屍鬼」漫畫中末日世界場景及角色搬到3間台北及1間台中金色三麥店點，變身最潮屍樂園。同時，在6/7至7/24快閃期間，推出加碼推出「食屍鬼xSUNMAI金色三麥限定餐點」，包含了有4款限定啤酒、闇黑炸雞、闇黑墨魚酥及喪屍風格闇黑漢堡系列，讓粉絲置身於漫畫場景中，享受發狂的味蕾饗宴。
除了有限定聯名料理之外，漫畫星也推出雙重打卡活動，只要在6/7至7/24於食屍鬼xSUNMAI金色三麥主題快閃店內，與店內「食屍鬼」佈置或任一角色錄影拍照，上傳IG 限時動態或貼文，並追蹤漫畫星官方IG，即可獲得限量「食屍鬼」精美扇子周邊。同時，現場閱讀食屍鬼－SUNMAI金色三麥番外篇「屍麥唷:)」漫畫，並在留言處留言，於結帳時出示即可獲得限量「食屍鬼」野餐墊，就問粉絲怎麼能錯過。
並且搭上AI風潮，橘子集團旗下漫畫星更重磅推出「這裡拍拍～屍麥唷:)」人臉AI分析，應用「擴增、物件偵測技術」保留作者筆下的喪屍風格，如紅眼、尖牙等，並結合「漏斗型提示技術」擷取粉絲照片的外貌特徵，透過AI分析結果呈現擬真的屍態效果，就能立即獲取你的喪屍分身。即日起至活動網站上傳照片，就能變身黃色書刊筆下的喪屍樣貌，還能找出最近生活中導致你發狂失態的原因，完成分析即可獲得SUNMAI啤酒免費兌換券。
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2024 漫畫星「食屍鬼」 x SUNMAI金色三麥「屍麥唷:)」
活動官網：https://bean.fun/pSZCV
活動期間：6/4至7/24
屍麥唷:)主題快閃店
主題快閃店日期：6/7至7/24
分店資訊：
SUNMAI BURGER 金色三麥麥漢堡 新莊宏匯店（新北市新莊區新北大道四段3號1樓）
SUNMAI BAR 大稻埕貨櫃市集（台北市大同區民生西路底五號水門）
SUNMAI BAR R8 Metro Bar（台北市中正區金華街12號）
SUNMAI BAR 台中PARK 2（台中市西區英才路534號B1）
漫畫星「食屍鬼」SUNMAI啤酒免費兌換券
活動辦法：即日起至活動網站上傳照片，就能變身黃色書刊筆下的喪屍樣貌，還能找出最近生活中導致你發狂失態的原因，完成分析即可獲得SUNMAI啤酒免費兌換券。