誰說工程師不吃鳳梨酥！2024年度的科技盛事COMPUTEX台北國際電腦展將於6月4日至7日盛大舉行，除了工程師必備的「乖乖」掀起話題，本次展會特別引人注目的是與台灣在地品牌微熱山丘的合作。微熱山丘以其經典的奉茶文化著稱，此次攜手COMPUTEX，將台灣的人情味與科技創新融合，共同展現台灣在軟硬實力上的獨特魅力。
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COMPUTEX作為全球科技業的重要國際展會，每年都吸引大量的專業人士參與。今年的展會中，微熱山丘和COMPUTEX的合作尤為特別，通過設立奉茶坊（Hospitality Lounge），不僅讓參展的國際賓客能夠獲得最新的科技資訊，更透過親切的奉茶服務，將台灣的溫暖人情味深植人心。這種結合傳統與現代的方式，有效地將台灣的文化特色和科技實力進行了完美的展示。
特別的是，這次微熱山丘在COMPUTEX活動中，除了設置免費提供「鳳梨酥、茶飲」的奉茶服務之外，更特別推出限定圖案的「山丘芭娜娜」限定餅乾，除了替輝達、Intel打造專屬造型之外，一般民眾也可以買到「COMPUTEX」限定禮盒，其中包含蘋果酥、鳳梨酥，以及2024COMPUTEX限定造型的山丘芭娜娜餅乾，更具巧思。
在這次COMPUTEX中，微熱山丘設立的奉茶坊運作時間從6月4日至6日，每天上午9:30至下午5:30，在南港展覽館二館4F廊道提供服務。奉茶坊不僅供應經典的台灣茶飲，還有特製的鳳梨酥等甜點，讓來自不同國家的賓客能在繁忙的展覽中享受一刻的悠閒與甜蜜，品味台灣的道地風情。這種獨特的文化展示方式，讓微熱山丘在科技盛會中脫穎而出，成為另一個吸引國際目光的亮點。
COMPUTEX Hospitality Lounge 微熱山丘奉茶坊
時間：6/4至6/6 9:30-17:30，6/7 9:30-16:00
位置：南港展覽館二館4F廊道
微熱山丘COMPUTEX限定禮盒
售價：730元/組