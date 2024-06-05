小資族約會一定不能錯過的約會必吃餐廳「Le Goût樂葵法式鐵板燒」推出全新2024夏季菜單，為了讓更多人可以感受到1460元也能品嚐到最美味、CP值最高的法式鐵板燒料理，Le Goût樂葵全新菜單更將美國Prime牛小排升級至日本A5和牛，再加上野生鬼頭刀、日本瀨戶內海生蠔、北海道M級生食干貝、南非活鮑、龍蝦、以及櫻桃鴨胸，搶攻小資約會首選清單。
Le Goût樂葵法式鐵板燒這一次2024新菜單之中，在湯品方面主廚巧妙結合了南法地中海的悠閒風情與台灣南部的豐富物產，「普羅旺斯西瓜綿海鮮湯」獨特的湯底以西瓜綿、蛤蠣、番茄和鬼頭刀魚骨熬煮而成，鹽漬西瓜綿的鹹酸與果香交織，令人食指大動，紋甲花枝和紅條石斑的加入，更是增添了海鮮的鮮美。
此外，「炙燒野生鬼頭刀柚子陳皮油醋醬」則透過鐵板的高溫精準鎖定了野生鬼頭刀的鮮味，搭配柚子陳皮醬和小茴香、新鮮檸檬汁，增添了清新的酸香，展現了海洋食材的活力與豐富層次。還有重新詮釋經典義大利卡布里沙拉，「北海道干貝卡布里沙拉水蜜桃醬」將煎至外酥內嫩的干貝搭配紅白綠三色食材：番茄、莫瑞拉起司和無籽葡萄，台灣高山水蜜桃醬和巴薩米克莓果醋巧妙融合，為夏日帶來一道視覺與味覺的雙重盛宴。
此外，「哈密瓜香蕉雪酪香草牛奶蘭姆酒醬」運用台灣夏季盛產的甜美哈密瓜，結合法式甜點的細膩製作技巧，在鐵板上淋上蘭姆酒，炙燒香蕉至外酥內嫩，底層則舖設細滑的哈密瓜雪酪，輕柔地覆上一層濃郁的香草牛奶醬，緩緩攪拌使質地均勻滑順，以法式桌邊烹調的演繹，使每一口都融合了優雅與創意，為炎熱的夏日帶來甜蜜的涼意。
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Le Goût樂葵法式鐵板燒 2024夏季新菜單
新菜：普羅旺斯西瓜綿海鮮湯、炙燒野生鬼頭刀柚子陳皮油醋醬、北海道干貝卡布里沙拉水蜜桃醬、哈密瓜香蕉雪酪香草牛奶蘭姆酒醬
Le Goût樂葵法式鐵板燒
單價：一人1460元
官網訂位：https://www.le-gout.com.tw/
樂葵法式鐵板燒 台北微風南山店
台北市信義區松智路17號5F
04-2243-8229
樂葵法式鐵板燒 台中崇德店
台中市北屯區崇德五路345號2F
04-2243-8229
樂葵法式鐵板燒 台中龍富店
台中市西屯區龍富路五段396號5F(萊特薇庭5F)
04-2243-8229