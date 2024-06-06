立法院長韓國瑜在6/5於粉絲團發文表示，終於在今天光顧了一直很想品嚐的韓江烤肉，並幽默的表示「韓江烤肉」不是他和江啟臣副院長開的，發文短短不到一個小時就超過一萬多粉絲按讚。而這一次的聚餐是由江啟臣副院長團隊主辦，特別選擇「韓江」烤肉提前為韓院長慶生。
這一次韓院長與江副院長前往的韓江烤肉是位於市民大道的韓江烤肉市民總店，是有近50年歷的韓式烤肉人氣店，更可以說韓江烤肉是台北韓式烤肉的始祖，也是許多喜歡韓式烤肉的必吃人氣店之一，主打單點式韓國正宗烤肉，提供專人桌邊服務。
韓江烤肉主打醃肉至上、也是韓國人最愛的肉品，同時韓江烤肉除了有人氣單點品項銅盤烤肉、各式牛豬肉品之外，最讓人喜歡的就是他們的辣炒年糕、海鮮煎餅以及限量的醬蟹，都一道料理都讓人有一秒飛到韓國的感覺，再加上店觀造型、不說還以為是在韓國首爾街頭。
這一次因為江啟臣副院長團隊要提前幫韓國瑜院長慶生，也因為他們「韓江」姓氏與店名剛好一樣，也讓許多粉絲大讚這個緣分真的太難得了，韓江烤肉也因為韓院生的慶生發生，成為繼水煎包之後、第二間受到粉絲們關注的人氣美食。
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韓江烤肉市民總店 訂位
地址：台北市大安區市民大道四段104號
電話：02-27755686