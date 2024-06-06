成立於2014年的老井極上燒肉，一直是台中燒肉控的必吃清單之一。其中「30公分厚切牛舌」是每一位IG網美系美食家必吃必拍美食之一。同時，老井極上燒肉的元日全和牛套餐、更可以說是每一位喜歡頂級燒肉的老饕一定不能錯過的頂級燒肉套餐。
老井極上燒肉目前在台中有兩間、新竹一間，共三間分店。而這一次揮軍北上在台北信義區開設老井極上燒肉的第四間分店，也是台北第一間。而目前老井極上燒肉在台中、新竹一共推出七款雙人套餐，其中又以元日全和牛套餐最為頂級，還有饕客和牛也是許多懂吃的老饕必吃套餐。
除了套餐之外，在許多燒肉控心中，一定必吃的就是「30公分牛舌」，不只是好拍、更好吃，且需要三天前預訂。同時老井極上燒肉的30公分牛舌會由專業的服務人員為消費者燒烤，舌尖有帶有嚼勁的Ｑ度，舌中帶有點油花口感爽脆，舌根整個牛舌的精華帶著軟嫩且多汁的滋味，三種口感是不能錯過的必吃美食。
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▲圖片來源：老井極上燒肉官方粉絲團
老井極上燒肉信義店
地址：台北市信義區松仁路101號B1F
官網：https://www.facebook.com/laojing2014