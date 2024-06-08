端午節吃買一送一！端午節3天連假，許多人已經準備好接招「粽子節」攻勢，連續好幾天、一天三餐都吃粽子大餐了，為了讓人吃不膩，窩客島這次先整理21間「端午節優惠」手搖杯優惠、速食優惠清單，還有端午節買一送一優惠攻略，吃粽子配飲料、吃粽子配炸雞才爽。







CoCo 買一送一

為了讓人端午節吃粽子不會膩，CoCo特別端午節期間6/8-6/10，限定中午「午時」11點到1點，只要買「紅/綠/青/輕烏龍」純茶系列不限杯數、通通單杯均一價20元。此外，6/5-6/18期間Uber Eats外送點CoCo「四季春青茶、奶茶三兄弟」享買一送一優惠，宅在家也能喝買一送一。



活動內容：

6/8-6/10，午時(11點到1點)到店CoCo購買紅/綠/青/輕烏龍等純茶系列(L)只要20元，每單不限杯數。

6/5-6/18，使用Uber Eats點CoCo「四季春青茶、奶茶三兄弟」享買一送一優惠。







五桐號 買一送一

外送就能喝「五桐號買一送一」！針對近期超人氣新品「蜜后春蘋」推出買一送一優惠，在6/5-6/12期間，使用Uber Eats點五桐號「蜜后春蘋」可享買一送一優惠，喝到天然蜜香、茶香，結合鮮榨蘋果原汁，配粽子吃剛剛好。



活動期間：6/5-6/12

活動內容：Uber Eats點五桐號「蜜后春蘋」可享買一送一優惠。





大苑子 芒果冰沙 7元

台灣最最難割捨的諧音梗，大苑子為了紀念端午節「屈原」，推出「7元」芒果冰沙優惠。在6/10(一)端午節當天，全台大苑子推出「愛文芒果冰沙一杯7元」限定優惠，各間門市11:30開始發放號碼牌、12:00開賣，每店限量50杯，讓飲料控準喝起來。



活動期間：6/10(一) 11:30開始發放號碼牌、12:00開賣

活動內容：愛文芒果冰沙一杯7元優惠，每店限量50杯，售完為止。







康青龍 買一送一

端午節喝手搖杯！康青龍在6/5~6/18期間推出「端午Ｕ好康」，使用Uber Eats訂購康青龍，享3款指定飲品買一送一，其中包含茉莉茶加紅龍果、柳橙、香橙凍的「紫果橙凍」，以及南投高山烏龍茶葉加荔枝果露的「貴妃茶王」，還有「金蘋百香」通通可享買一送一優惠。



活動期間：6/5~6/18

活動內容：Uber Eats訂購康青龍享「紫果橙凍、貴妃茶王、金蘋百香」買一送一。







發發 買一送一

文青系優格手搖杯「發發」，這次端午節前特別推出新品「綠奇異果、青蘋果」系列，首推「青蘋凍凍奇異果優格、青蘋凍凍奇異果茶」6/5起正式開賣，在6/8-6/11期間推出2杯88折優惠。此外，消費滿188元即贈抽獎卡乙張，有機會抽中「買一送一、免費加料」優惠券或是發發周邊小物。同時慶祝「發發台中黎明店」開幕，在6/14-6/16推出指定優格飲買1送1優惠。



活動內容：

2024/6/8(六)~2024/6/11(二)，任選2杯(含)以上「青蘋凍凍奇異果優格」或「青蘋凍凍奇異果茶」享88折優惠。

2024/6/17(一)~2024/7/31(三)，活動期間來店單筆消費滿188元即贈抽獎卡乙張，有機會抽到「奇異鳥療癒大抱枕」、「奇異鳥公仔環保購物袋」、「奇異鳥透明提袋」等周邊商品或「買1送1」、「飲品9折」、「免費加料」等優惠券。







TEA TOP 買一送一

全台飲料控都有優惠！在6/7-6/25連續19天，TEA TOP第一味全台門市同步推出「日月潭紅茶」一杯19元優惠，慶祝品牌19週年。此外，即日起至6/4，TEA TOP第一味在外送平台Uber Eats也推出「108茶王、冬瓜檸檬、冬瓜青茶」同品項買一送一，外送在家喝起來。



活動期間：5/22-6/4

活動內容：TEA TOP第一味於Uber Eats外送平台推出「108茶王、冬瓜檸檬、冬瓜青茶」買一送一。







烏弄 買一送一

愛喝原茶的飲料控，口袋清單「烏弄」這次也有買一送一！在活動期間即日起至6/18，只要使用UberEats平台下單屋弄，可享酸甜開胃的「鳳梨金萱紅」，以及消暑系「冬露冬片仔」買一送一優惠，讓人配粽子一起喝起來。



活動期間：即日起至6/18

活動內容：烏弄於UberEats推出「鳳梨金萱紅、冬露冬片仔」買一送一優惠。







清心福全 限定門市買一送一

經典手搖杯「清心福全」為了慶祝門市開店週年，推出單店限定「買一送一」優惠。「板橋僑中店」6/7大杯甘蔗菁茶、6/8大杯梅子綠茶、6/9大杯蜂蜜綠茶可享同品項買一送一，另外在高雄「鳳山王生明店」6/7-6/10也推出「大杯優多綠茶」買一送一優惠，板橋、高雄飲料控趁機開喝。



活動內容：

1、板橋僑中店：6/7大杯甘蔗菁茶、6/8大杯梅子綠茶、6/9大杯蜂蜜綠茶，同品項買一送一。

2、：高雄鳳山王生明店：6/7-6/10「大杯優多綠茶」買一送一。







85℃ 第二杯25元

85℃讓人把連鎖咖啡、當成手搖杯在喝！這次為了慶祝端午節，85℃特別在6/6-6/19推出「酪梨系列」酪梨奶蓋咖啡、酪梨奶蓋拿鐵、酪梨奶蓋青茶，享第二杯25元優惠。除此之外，6/12-6/14期間，在85 Cafe APP跨店取線上開賣「大杯拿鐵咖啡、大杯酪梨奶蓋咖啡」，6杯打66.7折優惠，滑手機就能先搶小確幸。



活動內容：

6/6-6/19，門市買酪梨奶蓋咖啡、酪梨奶蓋拿鐵、酪梨奶蓋青茶，享第二杯25元優惠。

6/12-6/14，85 Cafe APP「大杯拿鐵咖啡、大杯酪梨奶蓋咖啡」，6杯打66.7折。







序序茶 單杯折10元

主打英倫風的手搖杯「序序茶紅茶莊園」，這次在6/5起推出少女系新品「荔綺拉圖」，使用拉圖紅茶為基底，喝得到荔枝獨特的果香和甜味，可以選擇搭配「玫瑰凍、水晶」兩種咀嚼感配料。配合新品上市，6/5-6/10期間完成打卡追蹤任務，就可享新品每杯現折10元，每人限購2杯。



活動期間：6/5-6/10

活動方式：追蹤按讚序序茶官方 Facebook粉絲專頁或Instagram，即可享有「荔綺拉圖(玫瑰凍)」或「荔綺拉圖(水晶)」嚐鮮優惠，每杯現折10元，每人限購2杯。







Mister Donut 買一送一

為了慶祝國際甜甜圈日，Mister Donut在6/7-6/10期間推出「甜甜圈10入299元」限定優惠，此外還有指定現作飲品買1送1，在6/16前，只要到門市買飲品「檸檬四季青茶/蜂蜜四季青茶」可享買一送一優惠，不管配甜甜圈、還是配粽子都超解膩。



活動內容：

6/7-6/10，甜甜圈10入299元。

即日起至6/16，指定飲品「檸檬四季青茶/蜂蜜四季青茶」享買一送一。







7-ELEVEN 2杯100元

這次端午節，7-ELEVEN推出「Fun粽一夏端午節會員雙優惠」活動，咖啡優惠有「特大杯美式3杯100元」以及、「特大杯拿鐵、中杯精品美式、香鑽水果茶」2杯100元。線上則有「濃萃美式、濃萃拿鐵、糖珍珠撞奶、一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶」買6送3。6/7-6/9冰品優惠「思樂冰全品項第二杯7折、霜淇淋用指定支付二支半價、酷聖石複合店冰淇淋第二件半價」。



活動內容：

6/6-6/10，特大杯美式3杯100元，「特大杯拿鐵、中杯精品美式、香鑽水果茶」2杯100元。

6/7-6/9，思樂冰全品項第二杯7折、霜淇淋用指定支付二支半價、酷聖石複合店冰淇淋第二件半價。







全家 冰淇淋5支188元

全家霜淇淋六月新口味是「海鹽檸檬」！全家在初夏之際再度大玩聯名，二度和Xpark水族館聯手，推出全新清爽系「海鹽檸檬霜淇淋」口味。於6/5至6/30期間購買霜淇淋再加碼送「Xpark造型湯匙」有企鵝、水豚兩款隨機出貨，簡約又不失可愛的設計，讓人拿到先賣萌打卡。也針對端午連假延長新品優惠，6/5至6/10隨買跨店取推出5支188元優惠。



活動內容：

1、6/5至6/10隨買跨店取推出5支188元優惠(兌換期限至113/12/10)。

2、6/5至6/30於店舖購買Fami!ce霜淇淋(口味不限)即贈送「Xpark造型湯匙(企鵝款/水豚款)」乙支造型湯匙，共兩款隨機贈送。







萊爾富 咖啡30元有找

為了讓人夏天喝咖啡消暑，萊爾富特別在端午節推出於線下門市「來送禮」與線上Hi-Life VIP APP內的「整買零取」，即日起至6/25期間，推出「大杯美式21杯620元、大杯拿鐵16杯620元」快閃優惠，最第一杯30元有找。



活動期間：即日起至6/25

活動內容：線下門市「來送禮」、線上Hi-Life VIP APP內的「整買零取」，推出「大杯美式21杯620元、大杯拿鐵16杯620元」優惠。







OK 買二送一

不只端午節連假開喝，開工也有咖啡優惠，OK超商這次特別針對端午節連假，在6/7-6/11期間推出「大杯莊園級美式/拿鐵、大杯濃厚莊園級美式/拿鐵」不限冰熱買二送一，線上OKmall也推出大杯莊園級美式/拿鐵，享同品項買6送3、買20送12活動，再贈送OKpoint 555點，咖啡控趁機補貨。



活動期間：6/7-6/11

活動內容：

門市買「大杯莊園級美式/拿鐵、大杯濃厚莊園級美式/拿鐵」買二送一。

線上OKmall推出「大杯莊園級美式/拿鐵」同品項買6送3、買20送12。







麥當勞 買一送一

宅在家吃買一送一！麥當勞同步在「歡樂送」推出期間限定買一送一優惠，在6/5-7/9於麥當勞歡樂送購物車輸入優惠碼「FREE」就可享有「大薯、OREO冰炫風、蘋果派、經典那堤(冰/熱)」任選一項買一送一，直接幫你加菜吃起來。



活動期間：6/5-7/9

活動內容：麥當勞歡樂送輸入優惠碼「FREE」享「大薯、OREO冰炫風、蘋果派、經典那堤(冰/熱)」任選一項買一送一。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/390588







肯德基 買一送一、炸雞59折

這次端午節肯德基除了推出期間限定的「粽香脆雞」粽子炸雞、粽子雞汁飯之外，更加碼推出限時4天連假優惠「端午歡聚桶餐」，一次吃到6塊咔啦脆雞、4顆原味蛋撻、2份香酥脆薯，一份399元開吃，換算下來直接打59折。此外，使用「肯德基25分鐘專業外送」，還可享有「滿199元買一送一」優惠，任選草莓起司冰淇淋大福、8塊上校雞塊、粽香雞汁飯買一送一，外送才有優惠、手刀下單。



活動期間：6/7-6/10

活動內容：「端午歡聚桶餐」優惠限時59折，桶餐包含6塊咔啦脆雞、4顆原味蛋撻以及2份香酥脆薯 (小)。

外送優惠：滿199元享「草莓起司冰淇淋大福、8塊上校雞塊、粽香雞汁飯」任選買一送一。







必勝客 買一送一

必勝客不只吃比薩！這次必勝客與庫洛魔法使推出聯名限定「夢之鑰匙芝心比薩」，以及專屬套餐「必勝魔法套餐」，造型比薩、小可包讓人少女心爆發。此外，必勝客加碼推出新品「西班牙海鮮紙包飯」，使用212℃高溫紙包封烤技術，搭配肥美淡菜、大尾鮮蝦、飽滿蛤蜊肉等海鮮。並且在6/11開始推出限定「買一送一」優惠，用PK雙饗卡APP搶優惠。



活動期間：6/11起

活動內容：使用PK雙饗卡APP，買$209紙包飯送$139/$149紙包飯。







拿坡里炸雞專賣店 炸雞57折

只賣「炸雞」單飛的「拿坡里炸雞專賣店」，在端午連假期間特別推出炸雞通聚餐優惠，即日起至6/12期間內，買「六塊二重奏炸雞桶」3隻雞腿+3塊腿排享優惠價211元，買2桶「六塊二重奏炸雞桶」享399優惠，換算下來相當於打57折，換算下來每塊炸雞只要33元，聚餐開吃超划算。



活動期間：即日起至6/12

活動內容：

1桶六塊二重奏炸雞桶：特價 $211 (原價348)

2桶六塊二重奏炸雞桶：特價 $399 (原價696)







摩斯漢堡 買一送一

在端午連假期間，即日起至6月15日止推出「蒟蒻禮盒買一送一」限定優惠回歸，也可以加價39元升級全新口味「蜜桃蘋果」風味。此外，摩斯漢堡為了響應環保，在即日起至6月30日止，只要到指定門市借用循環杯，送「V型薯條+大杯冰紅茶」優惠券。在9月30日前，到MOS首次借用循環杯，免費送「大杯冰紅茶」免費兌換乙杯。



活動期間：即日起至6月15日

活動內容：蒟蒻禮盒買一送一，每盒加價39元升級全新口味「蜜桃蘋果」風味。







漢堡王 免費辣薯球

這次端午節，漢堡王特別推出限定版「與粽不同花生雙人餐」，一次吃到「美式花生雙層脆雞堡、美式花生牛肉堡」，享88折優惠。此外還有官網限定「華堡安格斯雙套餐」68折吃到火烤牛肉華堡、安格斯牛肉堡。同時，官網下單「國王快訂外帶」消費滿299輸碼BK299贈辣薯球(中)、滿399輸碼BK399贈四塊雞塊，免費薯球吃起來。



活動期間：即日起-6/11

活動內容：

「與粽不同花生雙人餐」限時優惠88折。

官網下單「國王快訂外帶」消費滿299輸碼BK299贈辣薯球(中)、滿399輸碼BK399贈四塊雞塊。



