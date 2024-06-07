堪稱台灣最強烤雞「香鷄城」將與週末炸雞俱樂部聯手推出限量聯名限定烤雞盒，就在全新速食品牌WEEKEND CHICKEN 週末炸雞漢堡俱樂部限量販售，同時開幕期間（5/30~6/9）每日前100名消費者即贈送限量品牌提袋，搶攻炸雞控、雞肉控的必吃清單。







這一次週末炸雞漢堡俱樂部與香鷄城共同推出香鷄城經典的「水牛城辣雞翅」，以水牛城特調辣醬醃製，外觀濕潤香氣十足，融合香辣多層次口感，一吃便停不下來。並且週末炸雞俱樂部經典品項「松露紫蘇烤雞堡」同步回歸，組成聯名限定烤雞盒，含一份香鷄城水牛城辣翅＆兩個松露紫蘇烤雞堡，粉絲一定不能錯過。







超人氣排隊名店，台式風格炸雞店「週末炸雞俱樂部」有炸雞界的SUPREME之稱。今年打造全新精品速食品牌「WEEKEND CHICKEN 週末炸雞漢堡俱樂部」進駐台北大巨蛋，店內空間整體採用大膽紅白色系，店內裝潢明亮寬敞，融合美式速食快餐與台式小吃的風格，充分展現品牌的特色，營造出舒適輕鬆的用餐氣氛，讓人沈浸在享受美食的當下。



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香鷄城 週末炸雞漢堡俱樂部 聯名限定烤雞盒

內容：香鷄城水牛城辣雞翅ｘ松露紫蘇烤雞堡

優惠：開幕期間（5/30~6/9）每日前100名消費者即贈送限量品牌提袋

WEEKEND CHICKEN 週末炸雞漢堡俱樂部 台北大巨蛋店

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號（巨蛋場館外環1F）

