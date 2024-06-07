這麼吃才有味道！為了搶攻端午連假商機，人氣串燒「柒息地」推出期間限定買一送一活動，不論是內用還是外帶，從6/6-6/11推出限定優惠活動，柒息地「鯖魚、神醬雪花羊」內用或外帶買一送一（限購各一組），就是要讓端午節可以吃的開心、喝的滿足。





這一次端午節限定買一送一之中，一定不能錯過的就是「鯖魚」，精準掌控火侯，讓鯖魚烤至散發誘人的香氣，魚肉內部依舊鮮嫩多汁，帶有天然的油脂和濃郁的海洋風味。鯖魚的肉質也緊實細膩，每一口都充滿了鮮味。加上柒息地特製天然椒鹽粉和檸檬汁，進一步提升風味與層次，吃一口就忘不了。





此外，還有人氣料理「神醬雪花羊肉串」，精選富含香氣的羊肉串，刷上經過4.5小時精心熬煮的柒烤肉神醬，搭配恰到好處的火侯烘烤，讓羊肉散發出濃郁的香氣之外，入口後外酥內嫩，肉質鮮嫩多汁，烤肉醬完美地滲透進羊肉中，帶來豐富的層次感。



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除了端午節限定的「鯖魚、神醬雪花羊」買一送一活動之外，為了增加過節氣氛，柒息地特別加碼推出骰子遊戲「十八啦比大小」，到店裡挑戰店員，只要贏了就可以獲得一杯免費的shot，就是要在端午連假吃的開心、喝的滿足。







柒息地 買一送一

活動間期：2024/6/6-6/11

活動辦法：內用外帶皆適用，鯖魚、神醬燒雪花羊買一送一（限一組）。

加碼活動：和店員「十八啦」比大小，贏了就請您喝一杯shot。



