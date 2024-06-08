是不是為了蠟筆小新可以衝一波三井OUTLET了！MITSUI OUTLET PARK三井OUTLET與全台三據點聯手推出蠟筆小新15座主題裝置，同時活動期間MITSUI OUTLET PARKAPP會員消費滿額，還有機會獲得全台獨家８款限量週邊商品，同時會員滿額再抽會員點數一萬點。





三井OUTLET於林口、台中、台南推出蠟筆小新主題裝置藝術，其中11座還加入互動設計，不僅能拍出逗趣照片，也能在與造景互動過程中，與蠟筆小新留下歡樂搞笑的短影片。此外，台中港店及台南店加碼推出粉絲抽獎活動，與設施內造景合照後，將照片上傳社群平台指定官方貼文，並hashtag特定文字，台中港店有機會抽中「蠟筆小新系列無線藍芽耳機」，台南店則有機會抽中18公分高的「鱷魚阿山小新存錢筒」。





三井OUTLET林口店的中央廣場變身野原一家的遊戲區，不僅有「力量測試機」可以測試力氣有多大，還有「足球踢踢樂」、「動感套圈圈」等造景，讓大小朋友能夠活動筋骨。還可以站上「光榮頒獎台」擺出勝利姿勢，最後坐上「華麗劇院」與小新、小葵造景一起拍出最動感的趣味夏日。



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三井OUTLET台中港店以「宇宙探險」為主題，日本經典動漫蠟筆小新與日本知名特攝電視劇「超級戰隊（系列）」在此聯名登場，讓蠟筆小新與家人朋友們可愛變身，換上繽紛的超級戰隊戰服。設施本次推出「探索月球」「攀上火星」「銀河尋蹤」等主題造景，其中在南四口還能踏上「能量之源」的踏板，用力踩踏為超級戰隊補充能量、發出光芒，讓大小朋友彷彿與蠟筆小新開啟一場飛向宇宙的冒險之旅。



而三井OUTLET台南店將展開「春日部運動會」，在中央廣場上代表奧運的五環，正測試春日部防衛隊的不同能力。快站上「閃電霹靂舞」，與小新、小葵一起秀出動感舞姿；或是伸手抓住光芒，在「動感之星」考驗反應力、在「跳跳平衡木」上保持平衡，另外還有測試投籃準度的「動感神射手」、培養默契的「棒球殿堂」、考驗體力的「足球大對決」，整點各造景還會發出光芒，展現閃耀七彩光波秀。







MITSUI OUTLET PARK 全台三據點涼夏應援節

活動期間：6/7~6/30



MITSUI OUTLET PARK 蠟筆小新見面會

林口店8/10、台中港店8/11、台南店8/18



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指定期間APP會員凡單筆消費滿3,000元，可參加「會員點數一萬點」抽獎，價值相當於10,000元購物金。新會員方面，凡於6/23前加入APP會員，免消費即贈兩張滿500元折50元的電子抵用券。