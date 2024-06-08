信義區週末異國市集，買爆吃爆！在端午連假登場的「馬來西亞旅遊節」，於6/7-6/9期間，在松菸文創園區舉辦快閃市集，集結了馬來西亞美食攤位、零食點心，還有馬來西亞傳統服飾體驗、在地遊戲活動，甚至還有航空公司、旅行社抽獎，在市集玩不夠、直接飛馬來西亞朝聖。
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快閃開幕的「馬來西亞旅遊節」週末市集即日起登場，於松菸文創園區的椰林大道，邀請到13攤位進駐，包含馬來西亞迷你市場，提供馬來西亞在地的零嘴、點心，不用代購直接買起來，人氣餐廳MAMAK 檔星馬料理同步進駐，消暑奶茶一定要喝。此外還有超人氣「馬來西亞叻沙湯、馬來西亞蝦麵」即煮醬料，在家就能揪團吃南洋料理。
特別的是，在市集中還有「馬來西亞傳統服飾體驗」男生女生都能簡單快速換裝，戴上馬來西亞傳統飾品，一秒偽出國打卡。此外還能體驗馬來西亞傳統的「峇迪蠟染創作」以及馬來西亞傳統遊戲體驗，在現場拍照打卡還能現領小零食。在市集中的旅行社攤位，現場消費還能加碼抽馬來西亞機票、住宿券、遊樂園入場券等大獎，讓人逛完市集就想先飛一波。
馬來西亞旅遊節
活動期間：6/7-6/9
活動地點：松菸文創園區的椰林大道