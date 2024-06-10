對於拉麵控來說，一碗好吃的拉麵一定要能有自己的靈魂、更要有日本拉麵精神，鳥哲創辦人蕭哲文與擁有30年料理經驗的藤原一智先生為了讓台灣拉麵控有更好的選擇，聯手推出藤哲商行、首波主打「河豚拉麵」每日限定30碗，同步推出雞白湯拉麵搶攻拉麵控必吃拉麵清單。
藤哲商行為了與台灣拉麵市場進行區隔，從店內裝璜到品項都做了最大的突破，其中在麵體部份是由藤原一智先生親自尋訪台灣麵廠，找出最適合料理拉麵的麵款，讓藤哲商行的拉麵麵體更接近日本拉麵，也可以說是希望讓消費者品嚐到最日本的日本拉麵。
同時，蕭哲文先生與藤原一智先生為了讓藤哲商行與市場進行區隔，首波主打「河豚拉麵」，並且在湯頭上就使用價格高且處理工序繁雜的「河豚魚骨」與其他魚骨精燉成湯底為主打，不同於一般市售拉麵的豬骨湯頭，並且在河豚的選擇也是選擇數量稀少的無毒河豚、取其骨肉，讓這一碗河豚拉麵一推出、就爆紅。
除了限量30碗的河豚拉麵之外，藤哲商行還有醬油湯底的醬油拉麵以及桂丁雞雞白湯底的雞白湯拉麵。其中雞白湯拉麵更可以說是緣自蕭哲文先生開辦鳥哲數十年的功力全在這一碗拉麵之中。不論是湯頭的熬煮、還是肉品的選擇，再配上藤原一智先生的拉麵，一口讓人分不清在日本還是台灣。
並且為了讓拉麵控、消費者有更好的用餐體驗，藤哲商行把室內用餐空間打造成「漁市場」，同時來突顯出藤哲商行的河豚拉麵來自於現直接的漁市場、用整個用餐氛圍拉到最高，不論是品嚐藤哲的河豚拉麵、還是藤哲雞湯白拉麵，都能有最棒的、最美味的體驗。
推薦閱讀：大直新開店！日本超難訂「天婦羅 杉村」海外首店在台北萬豪，3980元「傳統江戶前天婦羅」超薄炸衣滿足饕客。
藤哲商行
地址：台北市士林區福華路128巷4號
電話：02-28386055
營業時間：11:30-21:30 週一公休
藤哲商行 菜單
超值全餐: 雞白拉麵組合$509、醬油拉麵組合$409、河豚拉麵組合$839
拉麵：河豚拉麵$690、醬油拉麵$260、雞白拉麵$360
小食：叉燒丼$130、南蠻雞(3 枚)$130、雞唐揚(3 枚)$110、煎餃整份(6 顆)$130、炸餛飩(5 枚)$110、小黃瓜一本漬$110、柚香蘿蔔$110