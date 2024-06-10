端午節是中華文化中重要的傳統節日之一，為了迎接這個佳節，「養心餐飲集團」首次聯合旗下三大蔬食品牌：養心茶樓、YACHE及養心沙龍，共同推出了「金曦粽禮」端午禮盒。這款禮盒獨特地選用全素食材料製作，包括三款不同風味的鹹粽：松茸八寶素鹹粽、韓式炙燒辛奇粽和一品松露素鹹粽，每款都是精心調製，旨在滿足廣大素食者的味蕾需求。
「養心茶樓」的「松茸八寶素鹹粽」是用嚴選的松茸、猴頭菇、野米等健康食材製成，這些食材不僅味道鮮美，還富含豐富的營養價值。YACHE則推出「韓式炙燒辛奇粽」，這款粽子結合了韓國料理的辛辣與酸甜味，內含特製植物肉和焗豆，是一款創新而美味的選擇。至於「養心沙龍」的「一品松露素鹹粽」則以松露的獨特香氣和多種豐富的食材如紅藜麥和猴頭菇為亮點，提供了一個高雅的食用體驗。
除了鹹粽之外，每個品牌還各自推出了搭配甜粽的禮盒，其中包括「紫米蓮子豆沙粽」。這款甜粽使用台灣原生紫米製作，內餡則是軟綿的紅豆沙和蓮子，不僅味道甜美，還非常符合健康養生的理念。無論是鹹粽還是甜粽，每一款都是經過精心製作，旨在提供給消費者最高品質的飲食享受。
為了讓消費者能更方便地購買這些特色禮盒，「養心餐飲集團」提供了多項購買優惠。從即日起至5月15日前，在官網或實體門市預購端午禮盒，即可享受95折的優惠，並根据不同的預購量提供額外的折扣或禮品，如川味椒麻拌醬和野菜經典辛奇等。此外，凡購買10盒以上，還可以享受9折的額外優惠。這不僅是一次購物的機會，更是一次品嚐健康美味素食的絕佳機會。
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養心茶樓
電話：02-2542-8828
地址：台北市中山區松江路128號
YACHE韓式蔬食
電話：02-2541-2020
地址：台北市中山區松江路128號
養心沙龍
電話：02-8665-5188
地址：新北市新店區中興路三段70號2樓