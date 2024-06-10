隨著端午節的臨近，粽子成為了家庭聚會和送禮的熱門選擇。漢來美食旗下各餐廳每年都會根據市場需求和消費者偏好，推出多款粽子組合，範圍涵蓋從平價到高端、從傳統到創意口味。今年，漢來美食預計粽子營收將達到1500萬元，與去年相比增長幾乎20%。這一增長不僅反映了漢來粽子在消費者心中的地位，也顯示了端午節粽子市場的蓬勃發展。
在眾多粽子中，翠園的「頂級龍王粽」和紅陶上海湯包的「八寶狀元粽」尤為受到消費者的喜愛。頂級龍王粽的每顆重達16兩，內餡包括西非鮑、五花肉、干貝等豪華食材，並加入獨特的XO醬增添香氣，是一款充滿料、口感豐富的選擇。八寶狀元粽則採用長型湖州粽的包法，內含多種穀類和海鮮肉類，清爽不膩，深受消費者喜愛。此外，高級粵菜品牌名人坊推出的「港式懷舊裹蒸粽」也因其豐富的內餡和經典港式風味受到矚目。
對於素食者而言，漢來蔬食提供了包括「桂花甜釀豆沙粽」和「豐味猴菇紅藜粽」在內的素粽選擇。這些粽子不僅在口味上清新宜人，而且在食材選擇上也兼顧健康和營養，滿足了一部分市場的特定需求。每年端午節前，漢來蔬食的素粽總是熱銷，很多常客更是一次預訂多盒，以免錯過這些美味佳品。
漢來美食線上購物商城也為消費者提供了方便的粽子購買平台。其中，大禮包粽子組合包括多種口味，如台式一品粽、松露富貴粽和紫米燕麥綠豆粽等，滿足了不同消費者的口味需求，並且價格合理，非常適合企業或個人作為節日禮品。
此外，漢來美食的糕餅小舖則推出了形式創新的「麵包粽」，以及適合夏季的「冰粽」，這些新穎的粽子不僅美味，還具有很高的話題性和市場吸引力。這些創新產品的推出，不僅豐富了市場的選擇，也使漢來美食在競爭激烈的粽子市場中脫穎而出。
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