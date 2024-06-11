邁入第五屆的2024花蓮城市空間藝術節，今年以「裸花蓮 Raw Hualien」為主題，花蓮縣文化局邀請草原市務所 x 走路草農/藝團共同策劃，打造花蓮城市中心日出大道上獨特的地景裝置，創造自然、有機的真實互動。要讓國人再一次認識花蓮、最美的花蓮。





2024花蓮城市空間藝術節本次以「裸花蓮 Raw Hualien」為主題，強調材質的原始、直覺的互動、以及惜物與循環的三大概念，將花蓮都市空間，以更自然、有機的方式，創造出人與人的互動，期盼日出大道的表演者、藝術家或是往來的人們，都能成為彼此的風景，呈現跨領域藝術節的多樣面貌。





本次2024花蓮城市空間藝術節主視覺由O.OO™ Design & Risograph ROOM 設計，以「窺探自然」為主題，透過點狀裸植展現山脈起伏與山間的縱橫，並將花蓮七星潭的浪跡、瓊涯海棠的樹幹紋理、岩石的石印，以拓印的手法，進行生態擷取記錄，再透過拼貼的方式，創造出「裸花蓮」的意象、既抽象又直觀，赤裸卻細膩。



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2024花蓮城市空間藝術節「裸花蓮」

日期：2024年6月9日 - 10月31日

地點：花蓮日出大道 （近南京街路口）

活動：希柏市集 6月9日與10日，14:00 - 20:00

指導單位：文化部、花蓮縣政府

主辦單位：花蓮縣文化局

策劃與參展單位：草原市務所 x 走路草農/藝團

