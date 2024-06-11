為了讓旅人有更棒的旅程，乾杯集團X長榮航空聯手打造「和牛空中饗宴」全新機上餐，就是希望讓每一位旅客的旅程從搭飛機開始就是一段美好的回憶。乾杯集團首次與航空業者合作，並由乾杯集團日籍料理長與長榮航空共同研發，克服機上餐更為長時及多工序的影響因素，在每個環節都精心測試，並特別選用油花豐腴的和牛部位，精調煎烤時間，讓和牛美味在機上呈現時，達到最恰到好處的熟度與軟嫩，享用和牛最美好的口感。





其中，皇璽桂冠艙網路獨享餐「老乾杯日本A5宮崎和牛特選牛排 招牌雞釜飯」，選用連續奪下4屆日本和牛奧運會冠軍的宮崎牛沙朗部位，搭配老乾杯特製馬鈴薯泥與精選配菜，品嘗銘柄牛豐腴多汁與極致柔嫩的口感，咀嚼出層層的牛脂香氣。展現了老乾杯全球首家米其林摘星燒肉對和牛美味的極致追求。



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除此之外，這一次合作乾杯集團更將老乾杯創始的獨家招牌「雞釜飯」，以生米與雞高湯一起炊煮的釜飯，每一粒米保有Q彈口感也充滿濃郁的雞肉香氣，搭配口味清爽的台灣雞腿肉，成功在飛機上復刻出老乾杯長期熱銷的星級佳餚。



同時，長榮航空豪華經濟艙與經濟艙餐點也迎來華麗升級，豪華經濟艙推出和牛等級餐點「老乾杯日本A5和牛燒肉飯」與「老乾杯日式和牛漢堡排飯」，經濟艙則推出「乾杯經典牛五花燒肉飯」，為旅客的旅程增添一份難忘的美味記憶。



並且為慶祝長榮航空與乾杯集團強強聯手將頂級和牛燒肉推上雲端，共同推出「搭長榮享乾杯」活動。7月1日至8月31日期間，搭乘長榮航空，持登機證至全台「老乾杯」或「乾杯燒肉居酒屋」用餐，即可享精選燒物-西班牙伊比利豬招待一份。









乾杯集團X長榮航空機上餐 老乾杯日本A5宮崎和牛特選牛排 招牌雞釜飯

特別選用連續奪下4屆日本和牛奧運會冠軍的宮崎牛沙朗部位，豐腴多汁與極致柔嫩的口感，咀嚼出層層的牛脂香氣。搭配老乾杯創始的獨家招牌「雞釜飯」，以生米與雞高湯一起炊煮的釜飯，每一粒米保有Q彈口感也充滿濃郁的雞肉香氣。另有老乾杯特製馬鈴薯泥與精選配菜。



乾杯集團X長榮航空機上餐 老乾杯日本A5和牛燒肉飯

透過精準火候的煎烤，可充分品嚐到日本A5和牛的香甜油花與軟嫩口感，搭配乾杯燒肉醬、獨家自製韓式甘辛口味泡菜，是最強的白飯殺手。



乾杯集團X長榮航空機上餐 老乾杯日式和牛漢堡排飯

100%使用日本與澳洲和牛絞肉，以黃金比例混和製作，配上秘製酸甜鐵板淋醬及蝦夷蔥，重現道地經典日式風味。



乾杯集團X長榮航空機上餐 乾杯經典牛五花燒肉飯

運用BBQ夢幻單品「牛五花」，餐點開發期間特別研究各式厚薄度的肉片進行多次測試與比較，擇定軟硬適中的最佳口感，再搭配上乾杯秘製燒肉醬、自製泡菜與經典鹽蔥醬，每一口都為旅程增添愉悅的滿足感。