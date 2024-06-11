黑鮪魚控一定要跟上，順億鮪魚專賣店大降價了！在高雄前鎮漁港起家的「順億鮪魚專賣店」，從船隊、加工廠、冷凍廠和超低溫物流等一條龍服務，為饕客獻上最鮮甜、最平價的漁獲，是熱愛生魚片、壽司的饕客三不五時就想回訪的愛店之一。這次為了回饋廣大粉絲的愛戴，特意推出降價菜單，最高降幅達33%挑戰業界最低價。







堅持提供高品質的超低溫鮪魚料理的「順億鮪魚專賣店」，致力於研發「全魚料理」的職人精神，希望最大限度地減少浪費，將漁獲，創辦人王順隆也堅持「對海洋有益才是對人類有益」理念，在捕魚過程中嚴格實施國際捕撈限額管理，並引入實時監測系統以防過度捕撈或誤捕狀況，推動海洋資源永續發展。







於即日起新菜單降價大回饋，包括黑鮪赤身壽司由60元調整為40元、黑鮪大腹生魚片由370元調整為300元、極上TORO拼盤由1180元調整為1000元、以及最受歡迎的鮪魚味噌湯由40元調整為35元，且繼續保留續湯服務，趁黑鮪魚季先來大快朵頤。



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順億鮪魚專賣店 降價品項推薦

黑鮪赤身壽司 60元調整為40元

黑鮪大腹生魚片 370元調整為300元

極上TORO拼盤 1180元調整為1000元

鮪魚味噌湯由40元調整為35元，且繼續保留續湯服務