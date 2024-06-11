台北日式老宅拍不完！作為台北文青最愛秘密基地「台北城南」，保留許多日式老宅建築群，在台北文化局積極推動「老房子文化運動計畫2.0」之下，將老宅重新整修開放、注入全新生命力。這次耗時半年、斥資1700萬元修復的「樂埔町」，以全新3.0姿態重新對外開放，日式前園免費對外開放，亦可到店內品嚐西式餐點。







位於大安區杭州南路二段的「樂埔町」，這次同樣是由立偕生活文化團隊再次得標，從去年11月進行第三次全面性檢修，將屋簷屋面板腐朽損壞的仿作修復、上護木漆、防蟲防腐等處理，延續老宅生命，持續為台北人帶來都市秘境。







結合日式庭園、手做工藝、西式美食的複合式展演空間「樂埔町」，除了在日式木造建築中享用美食之外，一般未用餐的遊客，可在營業時間內免費入園欣賞主建物旁的日式前園美景。而每週六下午3點也提供免費專人導覽，只要提前預約，即可深入瞭解台北城南的歷史，欣賞建築空間內感受空間之美、枯山水之美。



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樂埔町 店家資訊

地址：台北市大安區杭州南路二段67號

營業時間：11:30–14:30、18:00–22:00，週二公休

免費導覽：每週日下午3點提供免付費的專人預約導覽

免費參觀：主建物旁的日式前園在營業時間內開放民眾自由參觀